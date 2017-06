Wien – Peter Pilz, Fraktionsführer der Grünen im Eurofighter-U-Ausschuss, wollte nun doch eine Anzeige gegen Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos und Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer (beide SPÖ) einreichen. Noch heute, Donnerstag, werde er eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien senden, sagte er auf APA-Anfrage. Der Vorwurf lautet auf Untreue bzw. Beitragstäterschaft dazu.

Nur einige Stunden später hat es sich Pilz mit seiner Anzeige gegen Altkanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) in der Causa Eurofighter-Vergleich doch noch anders überlegt. Nach Rücksprache mit Juristen habe er seine Sachverhaltsdarstellung nur gegen den früheren Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) eingebracht, korrigierte er seine wenige Stunden zuvor gemachte Ankündigung.

Pilz will in seiner Anzeige auf die Protokolle des U-Ausschusses verweisen, speziell darauf, dass es vor dem in Paris ausverhandelten Vergleich mit EADS im Juni 2007 bereits ein erstes handschriftliches Papier gab.

Dieses wurde im Mai 2007 im SPÖ-Gartenhotel Altmannsdorf abgefasst, stellt nach Ansicht des Grünen bereits einen rechtsgültigen Vertrag dar, und bot - so Pilz - der Republik bessere Bedingungen. Im U-Ausschuss hatten allerdings beide Seiten die Rechtsgültigkeit bestritten.

Auf Millionen verzichtet

Österreich habe mit dem späteren Vergleich auf Millionen verzichtet, konkret etwa auf zehn Millionen Euro, die eigentlich für die Vertragsvergebührung bei der Finanz fällig geworden wären. Ein Gegenwert dafür sei nicht erkennbar, so Pilz. „Ein solches Ministergeschenk an Eurofighter kann den Tatbestand der Untreue erfüllen.“ Gusenbauer sieht er hier als Beitragstäter.

Pilz sieht seine Anzeige als Formalakt. Er wolle auf Nummer sicher gehen, um eine mögliche Verjährung der Causa zu verhindern. Die Frist beträgt zehn Jahre. Noch vor kurzem hatte er gemeint, sich damit noch mehr Zeit lassen zu können, weil die Ausarbeitung der Detailvereinbarungen des Vergleichs sich damals bis ins Jahr 2008 gezogen hatte.

Anzeige für Darabos „letztklassig“

Die Anzeige bezeichnete der jetzige Landesrat Darabos am Donnerstag als „letztklassig und niederträchtig“. Die „Profilierungsneurose“ von Pilz nehme Ausmaße an, die einer „Zirkusattraktion“ gleichen würden, sagte Darabos via Aussendung.

Pilz verlagere die Politik in den Gerichtssaal. Dies sei der Versuch, ohne substanzielle Grundlage das Thema in Vorwahlkampfzeiten am Köcheln zu halten und von den eigentlichen Verursachern abzulenken, meinte Darabos.

Eurofighter-Verhandler bei Vergleich nicht dabei

Mit Edwin Wall war am Donnerstag ein Verhandler des ursprünglichen Eurofighter-Kaufvertrags im Untersuchungsausschuss. Nicht dabei war dieser bei den Gesprächen über den von Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) ausgedealten Vergleich 2007. Anwalt Leopold Specht wiederum bestätigte, dass er es war, der Helmut Koziol als Gutachter für einen etwaigen Ausstieg vorgeschlagen hat.

„In den Vergleich war ich in keinster Weise eingebunden“, betonte Wall in seiner Befragung am Vormittag und die Nicht-Einbindung verwunderte ihn selbst: „Das ist auch für mich ein Rätsel.“ Es sei dies auch der einzige Fall in 40 Jahren gewesen, in dem er bei Beschaffungsvorgängen nicht gefragt war. Seine Arbeit habe erst nach Unterzeichnung des Vergleichs begonnen, indem er mit Erwin Jeloschek, ehemals Leiter der Task Force Luftraumüberwachung, an der Verschriftlichung der Detailvereinbarung mitgearbeitet hat. Mit Darabos habe es keinen Kontakt gegeben, so Wall.

Für Eurofighter ein „wirtschaftlicher Wahnsinn“

In der Befragung wurde auch über Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, und dem von Darabos beauftragten Gutachter Helmut Koziol gesprochen. Peschorn war wegen der vermuteten Lieferschwierigkeiten des Eurofighter-Herstellers 2007 für ein Zuwarten, weil man hier Pönalen hätte herausschlagen können. Koziol drängte hingegen zum Handeln.

Walls Meinung nach hatte Peschorn recht, und er betonte mehrmals: „Wir hatten Tranche 2, Block 8 paktiert.“ Hätte Eurofighter Flugzeuge dieser Tranche nicht liefern können, wäre Österreich zwar zur Annahme von Maschinen der ersten Tranche verpflichtet gewesen, Eurofighter hätte sie aber aufrüsten müssen. Wäre das nicht möglich gewesen, hätte das Unternehmen sogar die zunächst gelieferten Flugzeuge austauschen müssen. Dass dies für Eurofighter ein „wirtschaftlicher Wahnsinn“ gewesen wäre, „das mag richtig sein“, meinte er auf Fragen der FPÖ. (APA, TT.com)