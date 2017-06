Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Im Oktober, spätestens aber im November ist für Bahnpassagiere ohne Einreiseerlaubnis am Brenner Endstation: Denn dann wird die neue „Kontrollstelle der ÖBB beim Brennersee fertig sein“, bestätigte am Freitag Innenminister Wolfgang Sobotka im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung: Der Finanzierungsvertrag sei bereits unterzeichnet, je ein Drittel der Kosten tragen Land Tirol, ÖBB und Innenministerium. Flüchtlinge ohne Einreisebewilligung können dann sofort nach Italien zurückgebracht werden. Sobotka betont, dass es dabei auch um die Sicherheit der „blinden Passagiere“ gehe: „Erst im vergangenen Winter sind zwei unterkühlte Flüchtlinge bei uns von Zügen gefallen und dabei ums Leben gekommen.“

Der Andrang der Flüchtlinge sei gegenüber den vergangenen beiden Jahren deutlich zurückgegangen, „ist aber immer noch deutlich höher als in Normalzeiten“, sagt Sobotka. So seien allein in Tirol zwischen Jahresanfang und Ende Mai 3000 Migranten bei der Einreise aufgegriffen worden. „Das zeigt, dass wir gute Arbeit leisten. Nur ein Zehntel stellte Asylanträge, alle anderen gingen zurück nach Italien oder in andere Länder.“

Im Süden Europas ist die Situation allerdings deutlich angespannter: „Wir wissen, dass im Vergleich zum Vorjahr die Zahl derjenigen, die das Mittelmeer überqueren, wesentlich größer ist“, setzt sich der Innenminister für die Schließung der Mittelmeerroute als oberstes Ziel ein. Auch aus humanitären Gründen – „es vergeht kein Wochenende, an dem nicht Hundertschaften bei der Überfahrt ertrinken“.

Der Innenminister will den Hebel bereits südlich des Mittelmeeres ansetzen: Ein wesentliches Ziel müsse die Absicherung der libyschen Südgrenze sein. Wenn dort kontrolliert wird, „machen sich die Menschen nicht mehr auf den Weg durch die Sahara. Wie viele dort ums Leben kommen, wissen wir nicht einmal.“

Doch für eine funktionierende Grenzsicherung ist ein funktionierender Staat nötig. Daher gehe es darum, die libyschen Autoritäten und auch die übrigen nordafrikanischen Staaten zu unterstützen. Nicht nur mit Geld, sondern vor allem „mit ausgebildeten Richtern, Polizisten, Sicherheitsleuten, Pädagogen, Ärzten, Pflegerinnen etc. Ich glaube, der Aufbau einer strukturierten Verwaltung ist dort etwas ganz Wesentliches.“ In diesem Zusammenhang kritisiert der Innenminister die EU, weil der Vorstoß in Richtung der nordafrikanischen Staaten so schleppend gehe.

Zurück nach Österreich: Die Strategie, abgewiesene Asylwerber mit einer 1000-Euro-Starthilfe zur Rückkehr in die Heimat zu bewegen, bezeichnet Sobotka als Erfolg: 500 Menschen haben das Angebot der seit März laufenden und auf 1000 Heimkehrer begrenzten Aktion bisher angenommen. „Wir sehen aber auch, dass die freiwillige Rückkehr ganz schwierig umzusetzen ist. Ganz einfach, weil die Menschen aus wirtschaftlichen Gründen von zuhause weggegangen sind. Und sie sehen bei der derzeitigen Gesetzeslage, dass sie in irgendeiner Form schon irgendwo unterkommen werden.“ Die Folge: „Wir haben heuer deutlich mehr unfreiwillige Rückkehren, was ich bedaure.“ Aber es sei unerlässlich, das zu intensivieren. Und zwar mit Hilfe des Fremdenrechtspakets, das demnächst beschlossen werden soll. Sobotka fordert darüber hinaus, dass weitere Punkte des Sicherheitspakets umgesetzt werden: etwa die Registrierung von Wertkartenhandys, Videoüberwachung und Kennzeichenerfassung. Für den Innenminister ist in diesem Zusammenhang Bundeskanzler Christian Kern „der Blockierer“.

Der Innenminister war aber nicht nur wegen der Kontrollstelle am Brennersee in Innsbruck, sondern auch wegen des Polizeimusiktreffens, das am Mittwoch und am Donnerstag über die Bühne ging: „Viele meinen, Polizei hat mit Musik wenig zu tun. Das Gegenteil ist der Fall.“ Die Polizeimusik sei Bestandteil der Mannschaften und helfe der Exekutive, sich gegenüber der Bevölkerung zu öffnen. „Musik berührt die Menschen in einer ungeheuer direkten und emotionalen Art.“ Sobotka betont, dass die Musiker in den normalen Polizeidienst integriert sind und auch im Streifenwagen sitzen.