Linz - Die Tiroler LH-Stellvertreterin Ingrid Felipe ist die neue Bundessprecherin der Grünen. Beim Bundeskongress in Linz erhielt sie am Sonntag 93,7 Prozent der Delegiertenstimmen (238 von 254 gültigen Stimmen). Sie nahm die Wahl mit einem freudigen „Ja“ an. „Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen“, sagte sie unter lang anhaltendem Applaus im Design Center.

In ihrer Bewerbungsrede positionierte Felipe die Grünen einmal mehr als Alternative zu einer FPÖ-Regierungsbeteiligung im Bund. Man wolle der Krisenstimmung, Lähmung und Angst in der Gesellschaft etwas entgegensetzen. „Gemeinsam können wir Österreich zu einem Land machen, in dem ein friedliches Zusammenleben in einer intakten Umwelt die wichtigste Staatszielbestimmung ist“, sagte sie.

Hinter Glawischnigs Antrittsergebnis

Mit den 93,7 Prozent Zustimmung blieb Felipe hinter dem Ergebnis ihrer Vorgängerin Eva Glawischnig, die bei ihrer ersten Wahl zur Bundessprecherin 2009 auf 97,4 Prozent kam. Klar überflügeln konnte sie aber Alexander Van der Bellen, der 1997 bei seinem Einstand als Bundessprecher 82,3 Prozent erhielt und nur 2002 die 90-Prozent-Hürde überspringen konnte.

Felipe dankte in ihrer Bewerbungsrede Glawischnig. Sie habe unter großem persönlichen Einsatz eine Reformära in der österreichischen Politik eingeleitet und 2013 mit 12,4 Prozent das beste Nationalratswahlergebnis aller Zeiten für die Grünen erreicht. „Ja, die Eva fehlt uns, und ja, so ein Übergang ist nicht ohne“, sagte sie.

Kritik an „Streithanseln von anderen Parteien“

Dennoch versprach sie, dass man die Lücke füllen, Glawischnigs Arbeit fortsetzen und ein gutes Wahlergebnis anstreben werde. Hierzulande gebe es drei Überzeugungen, die man für unverrückbar halte, spottete sie, nämlich das Österreich eine große Fußballnation sei, ein echter Wiener nicht untergehe und dass Wahlumfragen immer richtig lägen.

„Derweilen hauen sich die Streithanseln von den anderen Parteien vor laufenden Kameras die Köpfe ein“, sagte Felipe über SPÖ, ÖVP und FPÖ: „Wir werden uns da nicht nur im Inhalt, sondern auch im Stil davon unterscheiden.“

Seit 30 Jahren schon schaue man den Herrschenden auf die Finger und übernehme man Verantwortung. Das Land gerecht für alle, fit für die Zukunft und lebenswert zu machen, sei das Ziel.

Parteiführung von Tirol aus

Nach Wien wechseln will Felipe nicht, sondern die Partei von Tirol aus führen, wo sie den Grünen 2013 eine Regierungsbeteiligung gesichert hat, die parteiintern vielfach als Referenz gilt.

„Was nicht ökologisch ist, ist nicht solidarisch“, lautet das Motto, mit dem „die Ingrid“, wie sie sich selbst nennt, zum Erfolg führen will. Im Zentrum grüner Politik stehe eine „solidarische Gesellschaft in einer intakten Umwelt“, betonte sie bei ihrem ersten Auftritt in Wien, nachdem sie im Mai für die Nachfolge Eva Glawischnig designiert worden war.

Dass Felipe noch große Aufgaben bei den Grünen bekommen wird, galt schon länger als klar, war sie doch von Glawischnig gefördert und im Vorjahr schon zur stellvertretenden Bundessprecherin gemacht worden. Nur ihr Wunsch nach einem Verbleib in Innsbruck galt als Hindernis. Überwunden wurde dies durch die Entscheidung für eine Doppelspitze gemeinsam mit Ulrike Lunacek, die die Grünen in die Nationalratswahl führen wird.

Lunacek mit 96,5 Prozent zur Spitzenkandidatin gewählt

Lunacek erhielt bei ihrer Kür am Sonntag 96,5 Prozent der Delegiertenstimmen und zeigte sich „überzeugt davon, dass wir diese Wahl gewinnen können“. Sie bezeichnete den Urnengang am 15. Oktober in ihrer Rede als „Richtungsentscheidung“ für Österreich. Dies sei kein „Contest“ à la „Österreich sucht den Superstar“, so Lunacek. „ÖVP und SPÖ sind in den letzten Monaten in einem atemberaubenden Tempo Richtung Rechts gerückt.“ Für Grünen gehe es deshalb darum, Haltung zu zeigen: „Wir machen nicht blau.“

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit würden derzeit in vielen Teilen Europas ausgehöhlt, warnte Lunacek. „Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie Österreich in Richtung Orban abdriftet.“ Und sie wolle auch nicht mit ansehen, wie Österreich noch einmal den Preis einer schwarz-blauen Regierung bezahlt. „Dieser Preis war zu hoch.“ Die Grünen würden auch nicht zusehen, wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, den Lunacek „Austro-Trump“ nannte, Vizekanzler oder Kanzler dieser Republik wird.

Kritik gab es an SPÖ und ÖVP, die beide eine Koalition mit der FPÖ planten, und eine Extraportion Kritik für die „Schlagzeilenpolitik“ von ÖVP-Chef Sebastian Kurz und seinen Vorstoß zur Schließung der Mittelmeerroute. „Man kann Menschen auf der Flucht nicht einfach abdrehen, wie man einen Wasserhahn abdreht. Das ist Vollholler“, meinte Lunacek in Anspielung auf ein Zitat von Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern. (TT.com, APA)