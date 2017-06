Von Karin Leitner

Wien – Schluss. Aus. Ende. Peter Pilz will nicht mehr – politisch werken. Nach der Nationalratswahl am 15. Oktober ist er Ex-Abgeordneter.

Pilz ist enttäuscht. Von den Seinen. Das hört man ihm auch an. Wie berichtet, ist er am Sonntag, beim Grünen-Parteitag in Linz, bei der Abstimmung über den vierten Listenplatz für die Wahl Julian Schmid knapp unterlegen. Der Jung-Mandatar hat 55,42 Prozent der Delegierten-Stimmen bekommen, Pilz, der für die Ökos seit 31 Jahren im Parlament sitzt, 44,58.

Die Aufregung ob dieses Votums der Öko-Truppe war groß. Vor allem in sozialen Medien. Tenor: Wie könne eine Partei auf einen derartigen Routinier verzichten, auf einen Politsauerei-Aufdecker, an denen es in diesem Land ohnehin mangle? Auch wegen der vielen negativen Reaktionen war der Grünen-Spitze unwohl. Was tun? In einer kurzerhand angesetzten Vorstandssitzung wurde ein „Angebot“ ersonnen: Pilz bekommt Rang 14 der Bundesliste; er solle einen Vorzugsstimmenwahlkampf machen, die Partei unterstütze ihn dabei. Einstimmig wurde dieses Offert beschlossen.

Pilz lehnt es ab. Von der Tiroler Tageszeitung mit dem Ansinnen von Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek konfrontiert, sagte er: „Ich werde dieses Angebot nicht annehmen, weil das eine endgültige Entscheidung von mir war.“

Gesinnungsmäßig fremdgehen will Pilz auch nicht: „Ich engagiere mich sicher nicht für eine andere Partei.“

Es war spekuliert worden, dass SPÖ-Chef Christian Kern versuchen werde, sich Pilz zu schnappen. Als „verlockenden Gedanken“ hatte der rote Klubobmann Andreas Schieder das gestern Früh, vor Pilz’ Absage, qualifiziert. Im Nachsatz bezweifelte er den Seitenwechsel allerdings: Michael Häupl hatte Pilz einst aus dem Verband Sozialistischer Studenten ausgeschlossen.

Lunacek, die Pilz gestern bei einem Vier-Augen-Gespräch für die Vorzugsstimmen-Variante gewinnen wollte, sagte hernach: „Er hat klar gesagt, dass die Entscheidung für ihn steht. Ich bedaure das sehr.“ Er sei aber bereit, „über gemeinsame Wahlkampf-Aktivitäten“ zu reden.

Wie es für ihn weitergehe, wisse er noch nicht, sagt Pilz; das werde er mit seiner Frau besprechen. Im Eurofighter-U-Ausschuss wolle er vorerst weiterwerken. Wie steht’s mit einer Polit-Pension? Ob er, der 63-Jährige, schon eine haben dürfe, müsse er nachfragen.

Will Lunacek wegen Pilz’ Rauskick am System für die Wahllisten etwas ändern? „Es ist sinnvoll, weil es demokratisch ist. Davon möchte ich nicht abrücken.“ Damit würden sich die Grünen auch von anderen Parteien unterscheiden – etwa von der ÖVP, in der neuerdings der Obmann die Kandidaten nominiere. „In Deutschland wäre so etwas verfassungswidrig.“

Und Lunacek verweist darauf, dass sich Pilz, nachdem es mit dem vierten nichts geworden ist, um Platz 6 bewerben hätte können (auf Rang 5 ist eine Frau). „Ich bin überzeugt davon, dass er auf diesen gewählt worden – und damit auch wieder in den Nationalrat eingezogen wäre.“ Dass er sich auf den vierten Listenplatz kapriziert hatte, habe „bei manchen in der Partei für Unmut gesorgt“. Gegen Kritik am 28-jährigen Schmid verwahrt sie sich: „Er macht Politik der anderen Art, tritt anders auf. Es ist unfair, seine Arbeit abzuwerten.“