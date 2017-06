Wien - Die SPÖ will gleich diesen Donnerstag im Nationalrat einen Antrag auf Abschaffung des Pflegeregresses einbringen. Dass die geforderte Erbschaftsteuer zur Finanzierung nicht enthalten ist, verteidigte Kanzler Christian Kern am Dienstag bei einem Besuch in einem Pflegeheim: Es sei derzeit schwierig, eine politische Mehrheit dafür zu finden. Jetzt wolle man einmal das Problem des Regresses lösen.

SPÖ und ÖVP lieferten sich am Dienstag wieder einmal ein Match um die mediale Aufmerksamkeit - während ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu einem Medientermin ins Franziskus Spital in Wien-Landstraße bat, besuchte der SPÖ-Chef eine vom Pflegeregress betroffene Dame in einem Pflegewohnhaus in Wien-Döbling. Beide sind sich mittlerweile eigentlich grundsätzlich einig, den Regress abschaffen zu wollen - offen ist aber die Frage, woher man die Millionen dafür nimmt. Die SPÖ geht von 200 Millionen Euro jährlichen Kosten aus, die ÖVP von 150 bis 250 Millionen Euro.

Er halte das Pflegeregress-Aus für „eine ganz wichtige Frage“, betonte der Kanzler einmal mehr, denn derzeit würden den Pflegebedürftigen „die Ersparnisse eines ganzen Lebens“ weggenommen. Sein Vorschlag an die ÖVP laute daher: „Erledigen wir‘s gleich“, am Donnerstag werde man einen entsprechenden Antrag im Nationalrat einbringen, er hoffe auf Zustimmung der Volkspartei.

Kern: „Mehrheit für Erbschaftssteuer derzeit schwierig“

Die zur Gegenfinanzierung geforderte Steuer auf Erbschaften und Schenkungen ab einer Million Euro pro Erbe (dies soll 500 Mio. Euro jährlich bringen) findet sich im Antrag allerdings nicht. „Die Finanzierungsfrage haben wir sauber zu lösen“, meinte Kern dennoch, das heißt, als zweites wolle man dann auch die Erbschaftssteuer diskutieren. Derzeit sei es schwierig, eine politische Mehrheit zu finden. Gefragt, ob er die Erbschaftssteuer also erst in der nächsten Legislaturperiode verhandeln wolle, räumte der Kanzler ein, „realistisch betrachtet“ gebe es derzeit großen Widerstand von ÖVP und FPÖ. Wenn es kurzfristig möglich wäre, wäre das „großartig“, aber man stelle sich jedenfalls mit diesem Konzept am 15. Oktober zur Wahl.

Dass sein Kontrahent Kurz das Aus des Pflegeregresses aus dem laufenden Budget finanzieren will, reicht dem Kanzler nicht: „So billig darf man sich nicht aus der Affäre stehlen.“

Kurz präsentierte 10-Punkte-Programm

ÖVP-Chef Kurz hatte am Dienstag bei einem Österreich-Gespräch sein 10-Punkte-Programm für das Gesundheits- und Pflegesystem präsentiert. Kurz schlägt dabei unter anderem die Abschaffung des Pflegeregresses, den Ausbau der Hausarztversorgung, Missbrauchsbekämpfung durch verpflichtende Fotos auf E-Cards sowie Einsparungen bei den Sozialversicherungen vor.

Die Finanzierung des Gesundheits- und Pflegeprogramms soll unter anderem durch die Eindämmung von Missbrauch, einem Stopp der Neuzuwanderung ins Sozialsystem sowie durch Einsparungen bei den Sozialversicherungen erfolgen, meinte der ÖVP-Minister nach einer Gesprächsrunde mit Spitals- und Pflegeexperten im Wiener Franziskus Spital. Dadurch sollen mehrere hundert Millionen Euro frei werden, die Spielraum - etwa für die Abschaffung des Pflegeregresses - schaffen sollen.

„Regress-Aus nur mit Finanzierungsmodell“

Den SPÖ-Vorschlag, den Pflegeregress noch diese Woche im Parlament zu beschließen, lehnt Kurz ohne konkrete Gegenfinanzierung ab. „Wir haben dasselbe Ziel. Der Pflegeregress ist ein Punkt, wir haben darüber hinaus aber viele andere Punkte, die uns auch wichtig sind und auf die wir nicht vergessen sollen.“ Kurz nannte etwa die Unterstützung für pflegende Angehörige, weniger Bürokratie oder den Ausbau der Hausarztversorgung.

Ohne Klärung des Finanzierungsmodells werde die ÖVP einer Abschaffung des Pflegeregresses vorerst nicht zustimmen. Manche neigten in Wahlkampfzeiten dazu, die Finanzierung beiseitezulassen, meinte Kurz in Richtung SPÖ. Das Ende des Regresses kostet laut ÖVP-Berechnungen 150 bis 200 Millionen Euro. Das Modell der Volkspartei liege auf dem Tisch. Finanzierung aus dem Budget durch Bekämpfung von Missbrauch und Abschaffung von Bürokratie. Eine Finanzierung über eine Erbschaftssteuer, wie von der SPÖ vorgeschlagen, hält Kurz für „nicht sinnvoll“. Neue Steuern seien nicht der Ansatz der ÖVP.

Foto verpflichtend auf E-Card

Durch die Eindämmung der missbräuchlichen Nutzung von E-Cards - Kurz will ein verpflichtendes Foto des Karteninhabers auf jeder E-Card - erwartet der ÖVP-Chef Einsparungen von bis zu 200 Millionen Euro. Dass der Hauptverband in einer parlamentarischen Anfrage erst Anfang des Jahres erklärte, dass durch E-Card-Missbrauch jährlich nur ein paar Tausend Euro an Schaden entstünden, will Kurz nicht glauben. „Das bezweifeln wir sehr stark an. Es hat ja einen Grund, warum sich auf jeder Öffi-Jahreskarte ein Foto befindet. Warum das im Bereich der E-Card nicht so sein sollte, muss man mir erklären.“

Auch Opposition für Abschaffung

Sowohl die FPÖ als auch die Grünen und das Team Stronach haben sich am Dienstag für eine Abschaffung des Pflege-Regresses ausgesprochen. Die Blauen wollen SPÖ und ÖVP in die Pflicht nehmen und ihren entsprechenden Antrag am Mittwoch im Nationalrat zur Abstimmung bringen.

„Im Ausschuss haben SPÖ und ÖVP unseren Antrag noch abgelehnt. Wir werden morgen sehen, ob den heutigen Ankündigungen auch Taten folgen“, sagte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl. Auch in Sachen E-Card will die FPÖ die Nagelprobe machen und ihren Antrag für ein verpflichtendes Foto nochmals einbringen, um ÖVP-Obmann Sebastian Kurz die Chance zu geben, seine Forderung nach einem Foto auf der E-Card zur Missbrauchsbekämpfung mit Leben zu erfüllen. Eine Verweigerung der beiden Anträge wäre für Kickl „nichts anderes als fahrlässige Polit-Krida der rot-schwarzen Chaosregierung gegenüber den Österreichern“.

Die Grünen würden einer Abschaffung des Pflegeregresses ebenfalls zustimmen, wie deren stellvertretender Klubobmann Werner Kogler in einer Pressekonferenz betonte: „Ja eh, dann bitte her damit!“ Allerdings müsse man bei der Gegenfinanzierung „seriös bleiben“, meinte er in Richtung ÖVP. Die „Missbrauchskiste“, bei der Obmann Sebastian Kurz einsparen wolle, gebe es nämlich überhaupt nicht. Kogler: „Diese Idee ist wirklich ein Destillat aus Holler.“

Auch das Team Stronach tritt für eine Abschaffung des Pflegeregresses ein. „Aber wir wollen nicht im Gegenzug eine Erbschafts- oder Vermögenssteuer“, sagte Klubobmann Robert Lugar am Dienstag in einer Pressekonferenz. Ein entsprechender Entschließungsantrag über eine gesetzliche Pflegeversicherung ist laut einer Aussendung bereits eingebracht. Dem SPÖ-Antrag werde man eben wegen der Erbschaftssteuer nicht zustimmen. Als Gegenfinanzierung reiche Lugar eine Verwaltungseinsparung. „Da ist viel Speck im System“.

Länder grundsätzlich zur Abschaffung bereit

Die Bundesländer sind grundsätzlich zur einer Abschaffung des Pflege-Regresses bereit. Allerdings pochen vor allem die ÖVP-geführten Länder auf eine Berücksichtigung des Einnahmenentfalls und eine Klärung der Finanzierung. Tirols Landeshauptmann Günther Platter plädiert dafür, sich dieses Thema jetzt im Detail anzuschauen.

Dem von seinem Bundesparteichef Sebastian Kurz vorgelegten Plan bezeichnete er als „sehr ausgeklügelt“, der von der SPÖ vorgeschlagenen Erbschaftssteuer zur Gegenfinanzierung erteilte er hingegen ebenfalls eine klare Absage. (TT.com, APA, OTS)