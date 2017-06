Wien — Der Grüne Peter Pilz kokettiert mit der Idee, bei der Nationalratswahl im Herbst mit einer eigenen Liste anzutreten. Entsprechende Überlegungen bestätigte er am Mittwoch am Rande der Plenarsitzung vor Journalisten, gab sich sonst aber verschlossen. Die für ein Antreten notwendigen Unterstützungsunterschriften von zwei weiteren Abgeordneten dürfte er in der Tasche haben.

Pilz, der am Sonntag auf Listenplatz vier gepocht und dafür von den grünen Delegierten beim Bundeskongress eine Abfuhr erhalten hatte, zeigte sich wortkarg und verwies auf seinen für Mittwochabend geplanten Auftritt in der ZiB 2 des ORF. Wie schon bisher meinte er nur, dass er sich bis Mitte Juli auf den Eurofighter-Untersuchungsausschuss konzentriere und erst dann eine Entscheidung treffen wolle.

Sympathiebekundungen von einzelnen Parteikollegen

Dass ihm weitere nicht mehr zum Zug gekommene Grüne wenn schon nicht folgen, dann zumindest mit ihren Unterschriften beim Antreten unterstützen könnten, scheint nicht weit hergeholt. „Theoretisch könnte ich mir viel vorstellen", meinte etwa der nicht mehr antretende Grüne Karl Öllinger. Noch sei es aber nicht so weit. Pilz' Überlegungen finde er angesichts des Zustands der Grünen jedenfalls zu begrüßen.

„Dass ich gewisse Sympathien für Pilz habe, ist kein Geheimnis", sagte auch Kultursprecher Wolfgang Zinggl. Er wolle weiter seinen Beitrag leisten, und bei den Grünen sei ihm das künftig ja nicht mehr möglich. Ob er selber mit Pilz antreten oder ihn zumindest unterstützen will, ließ er noch offen. „Das ist erst zwei Tage her. Warten wir ab, wie es aussieht, wenn ich aus der Schockstarre aufwache", bat er um Geduld.

Felipe will zu „Gerüchten" keine Stellung nehmen

Grünen-Bundessprecherin Ingrid Felipe will indes zu einer möglichen Pilz-Liste nicht Stellung nehmen. „Für alle Fragen bzgl. Gerüchte und Spekulationen gilt wie immer: Gerüchte werden von Ingrid Felipe nicht kommentiert", ließ sie über einen Sprecher ausrichten.

Unterdessen machte die Bundessprecherin ihrem Ärger über die Pilz-Diskussion auf Facebook Luft. „Mir geht das ganz schön auf den Zeiger, wie jetzt auf den Grünen als ganze herumgehackt wird. Ich hätte Peter Pilz gerne in unseren Reihen des Parlamentsklub gehabt. Aber zuerst hat eine knappe Mehrheit unserer Delegierten dagegen entschieden, dass er seinen Wunschplatz auf der Liste bekommt und Julian Schmids tolle Rede und seine Zielgruppen-Arbeit bei den Jungen honoriert", erklärte sie dort.

Dann habe sich Pilz dagegen entschieden, für einen anderen Fixplatz zu kandidieren. Und schließlich habe er sich dagegen ausgesprochen, in einen Vorzugsstimmenwahlkampf zu gehen. „Mir tun diese beiden Entscheidungen leid, aber sie unterliegen meinem Lieblingsgrundwert bei den Grünen: der Selbstbestimmung", so Felipe.

Jetzt könne man „schon darüber spotten, dass uns ja eh niemand verbieten will, selbstbestimmt WählerInnen zu vertreiben", fuhr die Grünen-Chefin fort. „Wir halten das aus, dass die berechtigte Wertschätzung für Peters politisches Lebenswerk offenbar nur funktioniert, indem alle anderen Grünen pauschal abgewertet werden. Ich versteh' als emotionaler Mensch auch die Enttäuschung und das verbale Türen zuhauen — und ja, auch dass manche ihrem Unmut einfach einmal freien Lauf lassen. Aber auf die Emotion folgt nach dem verrauchten Ärger meist ein klarer Blick auf das, was wirklich da ist. Das dauert meist ein paar Tage, aber es kommen in unserer schnelllebigen Zeit wieder ganz andere Zeiten". (APA, TT.com)