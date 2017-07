Wien – Peter Pilz will. Aber wird er tatsächlich mit einer eigenen Liste in den Nationalratswahlkampf ziehen? Die Grünen harren der Dinge ob der Entscheidung ihres langjähriger Mitstreiters. Sollte er antreten, dann würde er den Grünen „jedenfalls schaden, da brauchen wir nicht drumherum reden“, sagte die neue Bundessprecherin der Grünen nüchtern. Doch Ingrid Felipe will sich ihren Kampfeswillen und ihren Optimismus dadurch nicht nehmen lassen, so „unangenehm die Sache auch ist“, ergänzte sie in ihrem Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Ob eine Liste Pilz einer Spaltung der Grünen gleichkommt, will Felipe nicht beurteilen. Auffallend sei nur, dass Pilz in den vergangenen Tagen mehrfach seine Meinung geändert habe.

Felipe empfindet es bedauerlich, „wenn es jetzt heißt, die Grünen hätten ihren einzigen Aufdecker verloren. Hat man die Arbeit von Werner Kogler und Gabi Moser schon vergessen?“ Ärgerlich ist für Felipe, wenn zudem Julian Schmid medial „abgekanzelt“ wird. Der Jugendsprecher der Grünen hat sich am Bundeskongress vor einer Woche bei der Abstimmung um den vierten Listenplatz gegen Pilz durchgesetzt. „Ich war von diesem Ergebnis überrascht. Ich suchte sofort das Gespräch mit Pilz“, sagte Felipe. Vergebens.

In den vergangenen Tagen hat sie erleben müssen, dass „die Bewertung unserer jahrelangen Arbeit zur Abwertung verkommt. Selbst die jüngsten Erfolge unseres Klubs, von der Uni-Milliarde bis zum Ökostrom, werden von Pilz’ Überlegungen überlagert“, ärgert sich Felipe.

Klubchef Albert Steinhauser hat am Freitag klargestellt, dass Pilz aus dem grünen Klub fliegen würde, sollte er tatsächlich mit seiner eigenen Liste Ernst machen. (misp)