Innsbruck/Rom – Die in Italien regierende Demokratische Partei (PD) um Premier Paolo Gentiloni kritisiert die Vorbereitungen von Österreichs Verteidigungsministerium für Grenzkontrollen am Brenner und fordert die Einleitung eines EU-Verfahrens gegen Österreich. „Die EU-Kommission soll sich sofort melden“, verlangte auf Facebook die für EU-Fragen verantwortliche PD-Abgeordnete Marina Berlinghieri.

„Österreich hat noch keinen einzigen Flüchtling im Rahmen des Relocation-Programms aufgenommen, genau wie Polen, Ungarn und die Tschechische Republik, gegen die bereits ein EU-Verfahren läuft. Das Land verletzt jegliche europäische Solidaritätsregel und schließt seine Grenzen“, so Berlinghieri.

Bürgermeister von Brenner: „Lage ruhig“

Anders sieht die Lage der Chef der ausländerfeindlichen Oppositionspartei Lega Nord, Matteo Salvini. Während Österreich Grenzkontrollen einführe und Frankreich und Spanien ihre Häfen schließen, habe die italienische Regierung immer noch nichts gegen die „Flüchtlingsinvasion“ unternommen. „Achtung, nicht zu übertreiben, in Italien könnte es bald zu Reaktionen seitens der Bevölkerung kommen“, warnte Salvini.

Franz Kompatscher, Bürgermeister der Südtiroler Grenzgemeinde Brenner, meinte, es gebe keinen Flüchtlingsnotstand. „Es gibt durchaus wenige Flüchtlinge. Wir haben in der Vergangenheit viel schwierigere Zeiten erlebt. Jetzt ist die Lage ruhig. Es ist nicht einfach die Grenze durchqueren. Die Migranten wissen, dass es auf beiden Seiten des Brenners strenge Kontrollen gibt“, so Kompatscher laut der italienischen Nachrichtenagentur AdnKronos. Seiner Ansicht nach seien die Pläne zu Grenzkontrollen mit dem Wahlkampf in Österreich in Verbindung zu bringen.

Einsatzplan des Bundesheers steht

Frankreich hat wegen steigender Flüchtlingszahlen in Italien mit 85.200 Anlandungen seine Grenzkontrollen bereits verstärkt. Österreich dürfte demnächst das Grenzmanagement am Brenner ebenfalls in Etappen aktivieren. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil rechnet relativ zeitnah damit, wie sein Sprecher Stefan Hirsch der TT sagte. Intern gibt es bereits einen Einsatzplan, dass 750 Bundesheersoldaten, davon 450 aus Tirol und 300 aus Kärnten, bis spätestens Anfang nächster Woche für Assistenzleistungen verfügbar sind. Vier Radpanzer wurden schon nach Tirol verfrachtet.

Wie Doskozils Sprecher verlautet, heißt das aber nicht, dass jetzt Grenzkontrollen eingeführt werden. Grünes Licht muss schließlich das Innenministerium geben. Unabhängig von den Flüchtlingsankünften in Italien hat Tirols Exekutive die Situation am Brenner derzeit im Griff, obwohl laut Polizeidirektor Helmut Tomac mehr Aufgriffe zu verzeichnen sind. Von Sonntag auf Montag gab es 43 unerlaubte Grenzübertritte. Sofern das Innenministerium Kontrollen anordnet, würde die Grenze stufenweise dichtgemacht werden.

Tirols LH Günther Platter (VP) geht davon aus, dass die Einsatzbereitschaft eng zwischen dem Innen- und dem Verteidigungsministerium sowie dem Land abgestimmt wird. „Wenn es die Lage erfordert, lege ich Wert darauf, dass nicht Rücksicht auf die Bestimmungen der EU genommen wird, sondern im Eigeninteresse kein Durchkommen für illegale Migration am Brenner besteht.“ (TT, APA)