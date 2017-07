Wien – Der neunte Tag des Eurofighter-Untersuchungsausschusses bringt heute, Dienstag, Ex-Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (ÖVP) und den Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, als Zeugen. Antworten erwarten sich die Abgeordneten vor allem zu Unregelmäßigkeiten bei den Gegengeschäften anlässlich des Kaufs der Flugzeuge.

Bartenstein war in den Jahren 2000 bis 2008 Wirtschaftsminister, also sowohl zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Kaufvertrags und des Gegengeschäftsvertrags 2003 als auch bei Abschluss des Vergleichs 2007, mit dem es in weiterer Folge auch zu einer Reduzierung des Gegengeschäftsvolumens (auf 3,5 Milliarden Euro) kam. Geladen ist Bartenstein wie fast alle übrigen Zeugen zum Beweisthema zwei, bei dem es um unzulässige Zahlungsflüsse geht.

Vor der Sitzung gab er sich wortkarg. Er wolle zuerst den Abgeordneten und erst danach den Medien Auskunft geben, sagte er den wartenden Journalisten.

Seitens der Fraktionen wurden vor der Sitzung die Erwartungen niedrig gehalten. Walter Rosenkranz (FPÖ) meinte, er wolle klären, warum die Finanzprokuratur damals ausgebootet worden sei. Bartensteins Parteikollegin Gabriele Tamandl hoffte auf Aufklärung über die Kontrolle der Gegengeschäfte.

Für die SPÖ sagte Otto Pendl süffisant, er warte auf die vom Noch-Grünen Peter Pilz versprochenen neuen Dokumente: „wie eigentlich seit Beginn des Untersuchungsausschusses“. Dieser versprach, einen groß aufgezogenen Gegengeschäftsbetrug gegen die Republik Österreich beweisen zu können. Die Spitzen von Großkonzernen seien darin involviert; er bereite eine Anzeige wegen Betrugs und Bildung einer kriminellen Organisation vor.

Mehrmals betonte er, sich heute und in den kommenden beiden Wochen zu allen anderen politischen Themen – damit meinte er wohl seine eigene politische Zukunft – nicht äußern zu wollen. Gefragt hatte ihn danach freilich niemand.

Gegengeschäfte „vernünftig“

Bartenstein hält die umstrittenen Gegengeschäfte rund um den Kauf der Eurofighter nach wie vor für „vernünftig“. Solche Geschäfte seien bei militärischen Beschaffungen „international durchaus üblich“ gewesen, sagte er am Dienstag im Eurofighter-Untersuchungsausschuss. Unzulässige Zahlungsflüsse seien ihm zu keinem Zeitpunkt bekannt gewesen, betonte Bartenstein.

Das Interesse der Wirtschaft an den Gegengeschäften sei groß gewesen, erklärte Bartenstein, der von Februar 2000 bis Dezember 2008 Wirtschaftsminister war, in seiner einleitenden Stellungnahme im U-Ausschuss. „Man stand Schlange“, sei es doch mit vier Milliarden Euro um ein außerordentlich großes Volumen gegangen. Später wurde im Zuge des Vergleichs, den der damalige Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) 2007 ausgehandelt hatte, nicht nur die Stückzahl der Jets reduziert, sondern auch das Gegengeschäftsvolumen auf rund 3,5 Milliarden - entgegen den Versicherungen des Verteidigungsministers, wie Bartenstein anmerkte.

Auf Basis aktueller Informationen des Wirtschaftsministeriums, die er in den vergangenen Tagen eingeholt habe, seien von den 3,5 Mrd. 3,3 Mrd. Euro anerkannt und damit abgewickelt, wobei der letzte Bericht aus dem Jahr 2010 stamme und man davon ausgehen könne, dass das Volumen mittlerweile gut erreicht werde bzw. wurde, meinte Bartenstein. Gesamtwirtschaftlich gesehen halte er die Abwicklung der Gegengeschäfte für „positiv“, er gehe davon aus, dass über die Jahre „tausende Arbeitsplätze“ gesichert und geschaffen worden seien, verteidigte Bartenstein die umstrittenen Geschäfte. „Es war vernünftig und gut, das so zu tun.“

Beim Untersuchungsgegenstand, zu dem Bartenstein Auskunft geben muss, geht es um dubiose Geldflüsse. „Solche unzulässigen Zahlungsflüsse sind mir nicht bekannt geworden“, betonte Bartenstein dazu. Wäre es anders gewesen, wäre dies Anlass für eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft gewesen.

Dass einige -– von Firmenvertretern bis zu „Herren höheren Lebensalters“, die auch politisch aktiv waren – im Nachhinein nichts von den Gegengeschäften wissen wollten, kann Bartenstein nicht nachvollziehen, seien doch entsprechende rechtsgültige und firmenmäßig gezeichnete Bestätigungen vorgelegen. Die Plattform, die das Wirtschaftsministerium bei der Bewertung der Gegengeschäfte unterstützt hat, verteidigte der frühere Minister gegen Kritik des Rechnungshofes, wonach es sich um eine Auslagerung der Entscheidungskompetenz gehandelt habe. In der Plattform finde sich „das who is who“ der zuständigen Regierungsstellen und Organisationen wie Wifo, IHS, Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer - und es sei über Entscheidungen „breit diskutiert“ worden, versicherte Bartenstein. (APA)