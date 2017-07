Von Anton Pelinka

Wien - Alle spielen mit hohem Risiko: die ÖVP — (Pardon: die Liste Kurz), deren Spitzenkandidat unter einem besonderen Erfolgszwang steht. Gewinnt seine Liste nicht die relative Mehrheit, wird er als Verlierer dastehen. Die SPÖ — alles, was der Partei des (Noch-)Kanzlers nicht den ersten Platz im Nationalrat bringt, kann nicht als Erfolg gelten. Und die FPÖ, die über Monate „Umfragekaiser" war? Jetzt ist sogar der (gewohnte) dritte Platz wieder möglich — gemessen am Stand des Jahresbeginns wäre das ein Absturz.

Wer mit wem gegen wen?

Der erste Platz, gemessen an Stimmen und Mandaten im Nationalrat, ist freilich nur von symbolischer Bedeutung. Dass die Mehrheitspartei sich auf den Oppositionsbänken wiederfinden kann — das hat die SPÖ nach der (relativ) gewonnenen Wahl von 1999 erfahren müssen. Der Wahlverlierer hieß ÖVP, die mit Wolfgang Schüssel ihr historisch schlechtestes Wahlergebnis zu beklagen hatte. Der Sieger des Koalitionspokers hieß dann aber ebenfalls Wolfgang Schüssel.

Der Koalitionspoker 2017 wird freilich anders laufen als 1999. Denn diesmal hat die SPÖ das Tor zur FPÖ aufgemacht. Und wenn man davon ausgeht, dass Grüne und NEOS — auch gemeinsam — nicht über genügend Mandate verfügen werden, um mit SPÖ oder ÖVP eine Mehrheit zu bilden, dann wird es am Abend des 15. Oktobers drei vermutlich annähernd gleich starke Parteien geben. Zwei werden wohl gemeinsam eine Regierung bilden. Und diese Lage nach der Wahl wird auch den Wahlkampf bestimmen. Das Spiel „Wer mit wem gegen wen" hat schon begonnen.

Über Inhalte wird es nur am Rande gehen. Gewiss, alle werden Steuererleichterungen versprechen — wenn auch nicht unbedingt zugunsten ein und derselben Bevölkerungsgruppen. Und alle werden für Wirtschaftswachstum sein — und wissen, dass Österreich abhängig von der globalen und der europäischen Wirtschaftsentwicklung ist, die von der österreichischen Politik nur wenig beeinflusst werden kann. Viel wird versprochen werden, was jenseits der Machbarkeit der Politik ist.

Was auffällt, das ist die Inhaltsarmut im Vorfeld des Wahlkampfes. Die SPÖ und mehr noch die Kurz-Volkspartei nehmen da und dort Anleihen am freiheitlichen Kernthema „Zuwanderung", auch um den Preis der europäischen Orientierung des Landes. Die Höhe der Familienbeihilfen will die Volkspartei plötzlich nach dem Kostenniveau des Wohnortes abstufen — aber nicht nach dem Unterschied zwischen Salzburg und Oberpullendorf, sondern zwischen Österreich und Rumänien. Damit wendet sich die Partei des Außenministers gegen den zentralen Kern der europäischen Integration, gegen den Binnenmarkt. Dass die SPÖ damit liebäugelt, den Zugang von Arbeitskräften aus der EU einzuschränken, passt in dasselbe Muster: Die (Noch-)Regierungsparteien sind in einen Wettbewerb mit der FPÖ eingetreten, sie nehmen bei den Inhalten dieser Partei Anleihen.

Das wäre eigentlich die Stunde der Grünen und der NEOS, die sich ja in ihrer positiven Einstellung zur EU von niemandem übertreffen lassen wollen; und die nun auch die Rolle der SPÖ von gestern übernehmen — die strikte Abgrenzung von der FPÖ. Freilich: Die Grünen sind von dem eigenartigen Verhalten eines ihrer Gründer beeinträchtigt, der die „Basisdemokratie" genannten Spielregeln dann nicht anerkennen will, wenn ihm das Resultat nicht passt. Und die NEOS haben Mühe, in der personalisierten Politikdarstellung richtig wahrgenommen zu werden: Es scheint vor allem um Christian Kern und Sebastian Kurz, Heinz Christian Strache und Peter Pilz zu gehen; um die Alpha-Männer heimischer Politik — und nur am Rande um Inhalte.

Schmutzige Seite

Personalisierung, das bedeutet ein Wahlkampf mit Untergriffen. Dazu laden die „sozialen Medien" geradezu ein. Der Wahlkampf wird sicherlich seine schmutzigen Seiten haben — jede Menge bösartige Gerüchte, anonym in die Welt gesetzt, und begierig von denen aufgenommen, die nach einfachen Erklärungen verlangen: Wer ist gut und wer ist böse?

Die Inhalte, die SPÖ und ÖVP — bisher — vorgestellt haben, sind wie kalter Kaffee. Wann hat die Volkspartei nicht vor einer Wahl steuerliche Entlastungen für den „Mittelstand" versprochen, wann die Sozialdemokratie nicht mehr Arbeitsplätze? Das sind Formeln, die vor allem deshalb immer wiederkehren, weil sie niemandem weh tun. Die eigentlich entscheidenden Fragen (etwa die nach der „Gegenfinanzierung") werden, wenn überhaupt, nur nebulös beantwortet.

Die Grünen sollten eigentlich nach dem größten Erfolg ihrer Geschichte — der Wahl eines Grünen zum Bundespräsidenten — voll von Optimismus sein. Doch schlechtes Management (etwa beim Umgang mit der Parteijugend) und der an Narzissmus grenzende Egotrip von Peter Pilz verhindern, dass die Grünen 2017 wirklich offensiv sein können. Eine Pilz-Kandidatur kann nur einer — seiner — Partei schaden. Sie würde nur die Grünen Mandate kosten — und nicht die anderen Parteien.

Die letzte Bundeswahl war die vom Dezember 2016. Hier war, neben den bekannten Faktoren Bildung, Generation, Geschlecht, auch die Geografie ein interessantes Merkmal der Wahlentscheidung. Alexander Van der Bellen war der Sieger im Westen — und im Großraum Wien. Norbert Hofer sicherte sich die insgesamt ärmeren Länder des Ostens und des Südens. Interessant wird sein, ob sich auch im Oktober dieses wahlgeografische Muster wiederholt. Freilich — bei einer Wahl mit zumindest fünf Parteilisten im Rennen um Mandate kann sich das nicht so klar zeigen. Nur bei dem — wahrscheinlichen — „Kanzlermacher" FPÖ kann das eine Rolle spielen: Können die Freiheitlichen ihr Defizit im Westen gutmachen oder sind sie vor allem (oder, besser, nur) im Osten und Südosten erfolgreich?

Lehren aus der Hofburgwahl

Ein Wahlkampf ist die Zeit der groben Vereinfachungen; der Flucht aus der Komplexität der Politik. Parteien versprechen das Gute und Schöne; weil sie davon ausgehen, dass die unvermeidliche Nicht-Erfüllung der meisten Versprechungen nach der Wahl anderen in die Schuhe geschoben werden kann — einem Koalitionspartner; oder der Globalisierung; oder der Europäischen Union.

Letztlich aber kommt es auf die Wählerinnen und Wähler an: Parteien geben sich im Wahlkampf in dem Ausmaß simpel, ja dumm, für wie simpel und dumm sie die Wählerschaft halten. Es liegt an dieser, die Parteien eines Besseren zu belehren.