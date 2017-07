Von Karin Leitner

Wien – Es „wahlkampfet“ schon sehr. Das ist an allem, was Politiker sagen, bemerkbar. Die Akteure in diesem Fall: ÖVP-Außenminister Sebastian Kurz und SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar.

Kurz’ erster Kandidat auf der Bundesliste, der Ex-Grüne Efgani Dönmez, wirft den Roten vor, säumig zu sein. Es geht um das Islam-Gesetz, das am 1. März vergangenen Jahres in Kraft getreten ist.

Eine der Neuerungen: Islamische Einrichtungen in Österreich dürfen vom Ausland aus nicht finanziert werden. Dönmez hat via ORF-Radio moniert: „Wir wissen immer noch nicht, welcher Verein von wem gefördert wird – und in welchem Ausmaß hier Gelder fließen. Das Bundeskanzleramt als verantwortliches Ressort schuldet der Bevölkerung wichtige Antworten.“

Der Tadel gilt Duzdar: Sie hat im Februar, angesichts von Vorwürfen gegen den türkisch-islamischen Verein ATIB, gesagt: „Wenn es da Verstöße gibt, wird man das prüfen und ahnden.“

Den Bericht gebe es noch immer nicht, sagt Dönmez: „Dabei ist wichtig, dass wir Einblick bekommen – und dass die Information einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es kann doch nicht sein, dass aus dem Ausland Vereine und Einrichtungen mit islamischem Hintergrund mitten in Österreich gefördert werden, ohne dass es die eigene Bevölkerung weiß.“

Duzdar verwahrt sich gegen den Vorhalt von schwarzer Seite: „Wir haben gesagt, dass wir das Prüfverfahren im März einleiten. Wir brauchen Jahresabschlüsse, um prüfen zu können. Das Prüfverfahren läuft noch. Ich kann noch keine Details nennen. Wir können uns ja keine Belege und Zahlungsflüsse anschauen.“

Im Übrigen solle ihr Kurz nicht etwas zuspielen, wofür er verantwortlich sei, sagt die Sozialdemokratin der Tiroler Tageszeitung: „Er hat das Islam-Gesetz verhandelt – und es sich auf seine Fahnen geheftet.“ Um es – was die Auslandsfinanzierung anlangt – exekutieren zu können, hätt­e der ÖVP-Ressortchef dem zuständigen Kultusamt mehr Mittel geben müssen, sagt Duzdar: „Es muss personell und strukturell besser ausgestattet werden. Dort sind derzeit nur fünf Personen.“ Wenn es „Schwächen“ gebe, „dann gehen diese Schwächen auf das zurück“.