Wien – Nicht sonderlich ergiebig ist vorerst die Befragung der zweiten Auskunftsperson am Dienstag im Eurofighter-Untersuchungsausschuss gewesen: Der zwischenzeitlich für die Gegengeschäfte zuständige Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium, Wolfgang Natich, betonte, man habe sich um eine ordentliche Abwicklung bemüht. Kritik übte er an seinem früheren Mitarbeiter Franz Borth.

Natich war zwischen 2003 und April 2006 als Abteilungsleiter für die Gegengeschäfte und auch die Verhandlung des entsprechenden Vertrags zuständig. Dass sein Ministeriums-Kollege Franz Borth geheime Informationen an den Jet-Hersteller EADS weitergegeben haben soll, kritisierte Natich: „Ich hätte das nicht gemacht.“ Borth selbst hatte den Vorwurf am Montag im Ausschuss zurückgewiesen, es habe sich lediglich um aktuelle Infos für den Verhandlungsprozess rund um die Gegengeschäfte gehandelt. Es sei offensichtlich auch um eine interne Besprechung auf Ministerebene gegangen und er denke, dass diese Informationen nicht zur Weitergabe an Dritte gedacht waren, meinte Natich. „Ich bin der Meinung, das war nicht in Ordnung.“

Probleme bei der Zusammenarbeit

Die beiden Sachbearbeiter Borth und Friedrich Machinek - er war am Vormittag im Ausschuss - hätten sehr autonom gearbeitet, gab der Abteilungsleiter an. Mit Borth hatte Natich offensichtlich ein Problem in der Zusammenarbeit: „Der Herr Borth war kein einfacher Mitarbeiter für mich.“ Unzufrieden war Natich etwa mit der Kommunikation - Borth habe ihn nicht von sich aus informiert und es sei unangenehm, wenn er dann wiederum Fragen des Sektionsleiters nicht beantworten könne, meinte Natich.

Von Provisionen für Gegengeschäfte, beispielsweise bei Rosenbauer, sei ihm nichts bekannt gewesen. Gefragt, ob es möglich sei, dass Scheingeschäfte anerkannt wurden, meinte Natich, man habe die eingereichten Papiere geprüft. Man sei immer davon ausgegangen, dass die von den Firmen vorgelegten Gegengeschäfts-Bestätigungen der Wahrheit entsprechen - es sei ja auch ein Passus enthalten gewesen, der auf strafrechtliche Konsequenzen für falsche Angaben hingewiesen habe.

Im Rahmen der Möglichkeiten der Abteilung habe man sich „redlich bemüht“, die Sachen ordentlich zu erledigen, unterstrich Natich. Es hätte geholfen, wenn man mehr Kapazitäten gehabt hätte. Insgesamt glaube er, dass die Gegengeschäfte der österreichischen Wirtschaft tatsächlich etwas gebracht haben.

Einen Kameraschwenk zu Beginn der Sitzung lehnte Natich ab. (APA)