Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – „Was ist da los, was ist denn passiert?“ – ein deutscher Tourist, der gerade das Parlament fotografieren will, zeigt sich verwirrt ob der Journalistentraube, Mikroständer und Kameras am Vorplatz des Hohen Hauses. Korrekterweise müsste es heißen: eigentlich nichts. Aber Peter Pilz gibt halt eine Pressekonferenz unter dem sinnigen Motto „Endlich im Freien“.

Am Montag wird das Partei-Urgestein aus dem grünen Parlamentsklub austreten, am Freitagvormittag veröffentlichte Klubchef Albert Steinhauser eine Videobotschaft über diesen Umstand, in der er von einer „sauberen Trennung“ spricht.

Auch Pilz, der wenig später sichtlich amüsiert aus dem Parlament heraus zu den Journalisten und zahlreichen Schaulustigen kommt, will keine Schmutzwäsche waschen. Er spricht vielmehr von „gemischten Gefühlen“, von „31 tollen Jahren“ und davon, dass er alles tun wird, um die vielen in dieser Zeit entstandenen Freundschaften zu erhalten. Trotz eines schon länger andauernden Entfremdungsprozesses.

Aber wird es bei der Nationalratswahl am 15. Oktober tatsächlich eine Liste Pilz geben? Das verrät der langjährige Parlamentarier noch nicht. Erst muss er in den nächsten beiden Wochen noch den Bericht zum zweiten Eurofighter-Untersuchungsausschuss fertigschreiben, das hat er mit den Grünen so vereinbart. Wobei es bei seiner Liste nicht ums Wollen gehe, versichert Pilz: „Es geht jetzt rein um die Beurteilung: Schaffen wir das?“, wobei er auch noch nicht sagen will, wer genau „wir“ ist. Einzig den Namen eines Unterstützers, Alfred J. Noll, nennt und bestätigt er – die Wiener Stadtzeitung Falter hat dem Anwalt schon eine Titelgeschichte gewidmet. Ob er genug Kandidaten, „sachkundige Personen“, findet und zwei Abgeordneten-Unterschriften (für das Einreichen des Wahlvorschlags), sei noch offen. Seine Kollegin Gabi Moser hat ihm gestern endgültig einen Korb gegeben. Wer Pilz’ Büro im 4. Wiener Gemeindebezirk, in das er am Montag übersiedelt, bezahlt? Wie lange sein Mietvertrag dort läuft? „Wenn wir den Einzug in den Nationalrat schaffen, bekommen wir eh ein Büro“, meint er nur. Wie will er einen Wahlkampf finanzieren? „Mit Eurofighter, Novomatic und Haselsteiner zusammen“, witzelt Pilz. Wobei: Auf teure Plakatkampagnen würde er ohnehin verzichten. Ihm schwebt Crowdfunding vor. Seit seinem Bruch mit den Grünen habe er schließlich sehr viel Bestätigung erfahren. Eine neue Partei gründet Pilz jedenfalls nicht: „Ich habe die Nase voll von Parteien“, gibt er freimütig zu. Ob er den Grünen mit einer Kandidatur nicht schaden werde? „Die Einzigen, die den Grünen schaden, sind die Grünen selbst.“ Er stehe jedenfalls für den Kampf gegen Korruption und für den „Schutz unserer Heimat Europa“. Er wolle eine schwarz-blaue Bundesregierung verhindern und dafür Weiß- und Protestwähler ansprechen.