Von Michael Sprenger

Wien – Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) traf in der Vorwoche mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in New York zusammen. Dabei ging es Bures um eine intensivere Nutzung des UNO-Standortes Wien. Zudem lud sie Guterres nach Österreich ein.

Was in der Parlamentskorrespondenz nicht festgehalten wurde: Bures war nicht alleine bei Guterres. Sie kam in Begleitung ihres früheren Chefs Werner Faymann. Der ehemalige SPÖ-Vorsitzende wurde nach seinem Rücktritt als Kanzler von Guterres-Vorgänger Ban Ki-moon als UN-Sonderbeauftragter im Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit ernannt. Eine Bilanz über seine Arbeit legte Faymann bislang nicht vor. In Diplomatenkreisen war man überrascht, dass Bures hier als Türöffner für Faymann aktiv wurde. Ging es um die Verlängerung des Mandats für Faymann?

Aus dem Parlament wurde dies in Abrede gestellt. Faymann hielt sich unabhängig von Bures in New York auf. Parlamentspräsidentin Bures erklärte gegenüber der Tiroler Tageszeitung lediglich: Auf der Agenda beim Termin mit Guterres „stand auch die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Als Kenner der österreichischen wie auch der globalen Situation von Jugendbeschäftigung und um die große Bedeutung des Einsatzes gegen Jugendarbeitslosigkeit zu unterstreichen, war Werner Faymann bei diesem Treffen anwesend.“