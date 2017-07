Wien – SPÖ-Kanzler Christian Kern denkt bereits an die Zeit nach der Nationalratswahl. Sollte seine Partei wieder mitregieren – wovon er ausgeht („Der Vorsprung von Sebastian Kurz in den Umfragen ist schon massiv zusammengeschmolzen.“) – müssten Schlüsselressorts in die Hände der Roten. Kern möchte das Finanz- und das Wirtschaftsministerium. Die SPÖ habe dahingehend besseres Personal zu bieten als die ÖVP, urteilt der SPÖ-Chef im Interview mit der Tiroler Tageszeitung: „Mitterlehner, Spindelegger, Pröll, Molterer und Schüssel – das waren alles reine Parteifunktionäre.“

Schluss müsse auch damit sein, dass vier Ministerien für Bildung zuständig sind. Dieses Thema sollte in einem Ministerium gebündelt werden. “Wenn ständig von Bürokratiereduktion geredet wird, sollte man in der Regierung damit anfangen.“ Derzeit seien vier Ministerien für Bildung zuständig: das Bildungsministerium für die Schulen, das Wissenschaftsministerium für die Unis, das Familienministerium für die Kindergärten, das Landwirtschaftsministerium für die landwirtschaftlichen Schulen. „Das gehört bereinigt. Die Bildung gehört in eine Hand.“

ÖVP-Spitzenkandidat Kurz wirft Kern Inszenierung vor – sowohl, was dessen Ankündigung betrifft, Unabhängige auf die Wahllisten und in sein potenzielles Regierungsteam zu holen, als auch, was das „Durchgriffsrecht“ in der Partei anlangt. Dass sich ein Kanzler sein Regierungsteam aussuche, sei doch eine Selbstverständlichkeit.

Dass er und seine Partei in Sachen illegale Migration auf den Kurs des schwarzen Konkurrenten umgeschwenkt seien, bestreitet der rote Regierungschef: „Die Forderung eines ,Marshall-Plans für Afrika‘ darf nicht zur Überschrift verkommen. Da würde ich dann doch meinen, dass wir uns hier klar vom Außenminister unterscheiden.“ (TT)

