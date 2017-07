Sie haben „Sieben Schritte“ gegen die illegale Migration vorgestellt. Außenminister Kurz befindet, das sei genau das, worauf er dränge. Ist Kern jetzt auf Kurz-Linie?

Christian Kern: Ich will Lösungen, keine Ankündigungen. Wir haben immer gesagt, dass wir vor einer enormen Herausforderung stehen, die noch Jahre andauern wird. Wir müssen Fluchtursachen bekämpfen und Lösungen erarbeiten, um illegale Migration wirksam zu stoppen. Ich will niemandem Sand in die Augen streuen: In dieser Frage gibt es keine einfachen Lösungen.

Haben Sie von Ihren Regierungskollegen in Europa schon eine Reaktion auf Ihre „Sieben Schritte“ erhalten?

Kern: Alle wissen, dass wir Italien in dieser Frage nicht allein lassen dürfen. Hier geht es um europäische Solidarität. Derzeit arbeiten internationale Experten an konkreten Modellen. Die Forderung eines „Marshall-Plans für Afrika“ darf nicht zur Überschrift verkommen. Da würde ich dann doch meinen, dass wir uns hier klar vom Außenminister unterscheiden.

Woran machen Sie das fest?

Kern: Die „Sieben Schritte“ entsprechen unseren juristischen und humanistischen Vorstellungen. Menschen zurück in Lager mit inhumanen Bedingungen in Libyen zu schicken, ist für uns keine Lösung.

Im SPÖ-Plan spielen Länder südlich der Wüste eine wichtige Rolle.

Kern: Wir wollen in Ländern wie Niger Zentren für das Migrationsverfahren einrichten. Zudem müssen wir Anreize für die Menschen schaffen, vor Ort zu bleiben. Im Sinne derer, die unsere Hilfe wirklich brauchen, muss die illegale Migration auf null gedrückt werden.

Kurz fordert, die Mittelmeerroute zu schließen. Indirekt verlangen Sie das mit dem verstärkten Frontex-Einsatz auch.

Kern: Es muss klar sein, dass die Außengrenzen geschützt werden müssen – und jeder, der nach Europa kommt, registriert werden muss. Was für Österreich wichtig ist: Wenn wir sagen: „Schließt die Mittelmeerroute“, dann richtet sich das nicht an eine anonyme Größe in Brüssel, sondern an uns. Wir müssen handeln. Mit einer Schlagzeile in einer Boulevardzeitung ist überhaupt nichts gelöst.

Sie beklagen mangelnde europäische Solidarität. Mit Blick auf unsere Nachbarländer ist da keine Änderung in Sicht.

Kern: Wenn wir hier keine Änderung erreichen, wird das Projekt Europa massiv Schaden nehmen. Wenn Appelle nichts bewirken, dann bleibt uns als Druckmittel nur die Neuverhandlung des EU-Budgets. Wenn wir diese Chance nicht nützen, wird sich dieses frustrierende Spiel fortsetzen.

In allen Umfragen führt Kurz. Wie wollen Sie diesen Vorsprung wettmachen?

Kern: Der Vorsprung ist schon massiv zusammengeschmolzen. Wir sind jedenfalls inhaltlich sehr gut vorbereitet. Wir haben mit dem Plan A von der Bildung bis zur Beschäftigung und in der Europapolitik konkrete Konzepte vorgelegt. Der ÖVP fehlen da die Antworten.

Für seinen Auftritt auf Puls4 ist Kurz bei einer Blitzumfrage danach gut bewertet worden, besser als Sie und FPÖ-Chef Strache davor. In der Bundes-SPÖ meinen manche, Sie müssten sich warm anziehen, um dem ÖVP-Mann im TV Paroli bieten zu können.

Kern: Ich habe den Auftritt nicht gesehen. Natürlich werden die TV-Konfrontationen im September eine Herausforderung – aber ich freue mich darauf.

Bei der ÖVP hat man das Gefühl, dass die Funktionäre für Kurz brennen – und rennen. Wie wollen Sie die eigenen für Sie entflammen?

Kern: Ich erlebte zuletzt im Burgenland und in der Steiermark hochmotivierte Menschen, genauso in Tirol. Ich empfehle allen, sich nicht von der Wiener Politik-Blase blenden zu lassen.

Die ÖVP will mit Quereinsteigern auf den Wahllisten und in einer Regierung punkten. Setzen Sie auch auf Quereinsteiger?

Kern: Unsere Kandidaten werden mindestens so parteifrei sein wie der Chef des Bauernbunds, der Wirtschaftskammer und des ÖAAB, die alle für die ÖVP kandidieren. Das ist doch alles Inszenierung. Und bei uns kommen längst viele Spitzenfunktionäre von außen: die Minister Sonja Hammerschmid, Pamela Rendi-Wagner, Thomas Drozda, Hans Peter Doskozil, ebenso der niederösterreichische SPÖ-Chef Franz Schnabl; und auch ich.

Beneiden Sie Kurz ob seines „Durchgriffsrechts“ in der Partei?

Kern: Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass man diskutieren muss, dass sich der Bundeskanzler sein Regierungsteam aussucht. Dass so eine Selbstverständlichkeit plötzlich als Innovation durchgeht, überrascht mich.

Denken Sie daran, vor der Wahl ein Schattenkabinett zu präsentieren?

Kern: Das muss man sich noch überlegen. Wir haben jedenfalls exzellente Kandidaten für den Finanzminister. Es ist auch Zeit, nach 31 Jahren ÖVP-Wirtschaftsminister und nach 15 Jahren ÖVP-Finanzminister hier eine Änderung herbeizuführen.

Sie wollen also in einer allfälligen Koalition das Finanz- und das Wirtschaftsressort?

Kern: Ich komme selbst aus der Wirtschaft (er war zuletzt Chef der ÖBB) und weiß, dass es hier noch viel Luft nach oben gibt. Anders als bei der ÖVP hatten die Spitzenleute der SPÖ wie Vranitzky, Androsch, Klima oder ich immer einen starken wirtschaftlichen Hintergrund. Denken Sie an die ÖVP-Parteiobleute der vergangenen Jahrzehnte: Kurz, Mitterlehner, Spindel­egger, Pröll, Molterer und Schüssel – das waren alles reine Parteifunktionäre. Kein Einziger davon war in der Wirtschaft tätig.

Ist auch das Außenministerium auf der Wunschliste?

Kern: Es gibt ein paar Ressorts, wo es Sinn macht, über einen Wechsel nachzudenken, bis hin zum Innenministerium.

Ihre SPÖ-Regierungskollegin Hammerschmid möchte ein Bildungsressort, in dem alles in dem Bereich – von den Kindergärten bis zu den Unis – gebündelt ist. Sie auch?

Kern: Ich habe Reinhold Mitterlehner (bis im Mai ÖVP-Vizekanzler) vorgeschlagen, in der Regierung zu vereinfachen und zu reduzieren. Das war leider nicht möglich. Wenn ständig von Bürokratiereduktion geredet wird, sollte man in der Regierung damit anfangen. Vier Ministerien sind für Bildung zuständig: das Bildungsministerium für die Schulen, das Wissenschaftsministerium für die Unis, das Familienministerium für die Kindergärten, das Landwirtschaftsministerium für die landwirtschaftlichen Schulen. Das gehört bereinigt. Die Bildung gehört in eine Hand.

Ihre Frau ist bei der Anti-FPÖ-Plattform des Industriellen Hans Peter Haselsteiner und von Siemens-Chefin Brigitte Ederer. FPÖ-Generalsekretär Kickl meint, dass man sich angesichts dessen fragen müsse, ob der SPÖ-Kriterienkatalog für künftige Regierungspartnerschaften ernst gemeint sei.

Kern: Kickl braucht sich nicht über meine Frau beschweren, das kann er mir selbst sagen. Jene, die bereit sind, mitzutun, sind willkommen. Strache hat sich am Donnerstag im Parlament in einen Furor geredet – er meinte, dass die Erbschaftssteuer ab einer Million Euro eine Gemeinheit wäre. Damit hat er demonstriert, auf welcher Seite die FPÖ steht. Auf der der Großgrundbesitzer und Hausherren. Dort stehen wir nicht.

Das Gespräch führten Karin Leitner und Michael Sprenger