Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Zuerst einmal ausmisten! Was für jeden privaten Umzug – in die erste eigene Wohnung, dann in die nächste, in ein Haus, vielleicht ins Ausland – gilt, gilt natürlich auch für den derzeit wohl aufregendsten Umzug der Republik: die Übersiedlung des Parlaments, die bis zum 10. August abgeschlossen sein muss. „Wer leicht reist, reist gut“, schmunzelt Parlamentsvizedirektor Alexis Wintoniak beim Besuch der TT. Die ihm persönlich zustehenden fünf Kartons hat er – wie alle anderen Mitarbeiter des Hauses, von der Schreibkraft bis zur Nationalratspräsidentin – selbst gepackt. Heute wandern sie, vorschriftsmäßig beschriftet, in den Lkw der Spedition. „Die Vorgabe war: 60 Prozent des Papiers entsorgen, 30 Prozent digitalisieren, 10 Prozent mitnehmen“, erklärt Wintoniak. Mehr mitzunehmen als unbedingt notwendig, ist schlichtweg keine Option: Die Ausweichquartiere rund um die Hofburg sind knapp bemessen.

Deshalb kommen auch lange nicht alle Möbel mit. Ein Teil wird leihweise anderen öffentlichen Einrichtungen überlassen (etwa Museen, Ausstellungen oder dem Hofmobiliendepot). Die nicht wiederverwendbaren Möbel, wie etwa Sitze und Bänke des Nationalratssaals, kommen bei einer öffentlichen Online-Auktion des Dorotheums Ende August/Anfang September unter den Hammer.

Michael Staindl atmet kurz durch und wirft dann noch einmal einen Blick auf sein Clipboard, auf dem mehrere Listen angebracht sind. Seine Arbeitermannschaft, 30 muskelbepackte Männer sind es heute, schieben Rollwagerl für Rollwagerl Richtung Lkw. Für den Projektleiter der Spedition Lang, die die Ausschreibung für die Parlamentsübersiedelung für sich entscheiden konnte, sind es nicht nur temperaturmäßig heiße Tage. „Umzüge in dieser Größenordnung kennen und können wir. Wir haben schon ganze Krankenhäuser übersiedelt, den Gewerkschaftsbund, verschiedene Banken. Aber dieser Umzug ist noch einmal ein besonderes Highlight“, so Staindl, „weil es nicht eine Einheit ist, sondern viele verschiedene.“

Der große Unterschied zu anderen Übersiedlungen ist außerdem der Umzug während des laufenden Parlamentsbetriebs, der aufrechterhalten bleiben muss. Deshalb siedelt die Spedition in mehreren Tranchen: zuerst am Wochenende, dann in der tagungsfreien Zeit während der Woche. „Bis jetzt ist nur ein Tisch verschwunden, aber der ist schnell wieder aufgetaucht“, verrät Staindl. Aber eigentlich dürfte nicht viel passieren: Die Vorlaufzeit/Planungsphase war mit drei Jahren ordentlich bemessen. Von Seiten der Spedition gibt es ein dreifaches Sicherheitsnetz, Inventarlisten werden ständig abgeglichen, am Zielort wird nach einem Plan gestellt. „Es schauen sehr viele Augen darauf, dass alles so funktioniert, wie es soll“, sagt Staindl. Die Lkw sind für den Fall eines Diebstahls GPS-getrackt, das Sicherheitskonzept ist umfangreich.

Parlaments-Vizedirektor Wintoniak ist die Freude am Übersiedlungstag anzusehen. „Es ist wie im Privatleben: Der Umzug an sich ist natürlich nicht lustig. Aber alles funktioniert gut und ich verspüre keine Wehmut. Die Aussicht, in drei Jahren in ein erneuertes Haus zurückzukommen, ist einfach sehr schön“, erzählt er, während die Arbeiter der Spedition weiter wie fleißige Ameisen durch das Hohe Haus am Ring wuseln und das Inventar aus Zimmer für Zimmer holen. In Luftpolsterfolie eingepackte Bildschirme, Drucker, Topfpflanzen, alles, was ein beschriftetes Pickerl drauf hat, kommt mit. Alles in allem sind es 6000 Kartons – ohne Bibliothek gerechnet.

Bei den Ausweichquartieren, drei Pavillons rund um die Hofburg, ist Endstation für heute. Mirjana Djurdjevic, Koordinatorin der Spedition, weist die Arbeiter ein, damit Möbel und Kartons ihren richtigen Bestimmungsort erreichen. Beim Eingang wird gerade der Sicherheitscheck aufgebaut. Die Wände riechen noch nach frischer Farbe, auf dem Boden liegen Plastikplatten zu dessen Schonung.

Norbert Hofer, Dritter Nationalratspräsident, nimmt zusammen mit seinen Mitarbeitern sein Interimsbüro in Augenschein. Bis auf ein Porträt von ihm und ein Schachbrett ist es noch leer, der Ausblick ist bescheiden. „Ich bin gerade von 47 Quadratmetern auf 29,5 geschrumpft“, erzählt er. „Aber es ist wunderbar hier: Alle Mitarbeiter sind nahe beieinander, die Wege somit kurz und wir haben eine Klimaanlage“, kommt Hofer kurz ins Schwärmen. Er kennt es auch anders und weniger komfortabel, verrät der ausgebildete Systemingenieur zwischen seinen Umzugskartons: „Ich habe bei der Lauda Air drei Jahre in einem Baucontainer gearbeitet.“