Von Reinhold Gärtner





Der bislang einzige Nationalratsabgeordnete, der sein Gewissen über die Parteiräson stellte, deshalb dem Nationalrat den Rücken kehrte und in seine engere Heimat, nach Vorarlberg zurückkehrte, war Anton Türtscher.

„Hohes Haus! Mein Gewissen hat mir eine Grenze gesetzt. Hier soll ein Exempel statuiert werden, welches Familien in den Ruin treiben wird. Mit diesen Bestimmungen wird nicht nur ein Delikt bestraft, sondern der Schwache getreten. Wenn ich dem zustimmen würde, könnte ich keinem Bauern und keiner Bäuerin mehr gerade in die Augen sehen. Ich lege daher mein Mandat als Nationalrat der Republik Österreich zurück."

Türtscher konnte und wollte ab diesem Punkt nicht mehr mitmachen. Und Türtscher war ehrlich und konsequent. Jeder Abgeordnete könnte seinem Beispiel folgen. Dennoch aber blieb Türtscher der Ausnahmefall.

Das viel zitierte und gesetzlich verankerte freie Mandat hat sicherlich seine Vorzüge: Niemand soll gegen seine Überzeugung, gegen sein Gewissen abstimmen müssen. Und das ist gut so. Gleichzeitig aber muss sich eine Regierung auf ihre Abgeordneten, muss sich eine Partei auf die von ihr in den Nationalrat entsandten Personen verlassen können. Die Partei muss das freie Mandat insofern akzeptieren, als sie keine Möglichkeit zum Recall hat, keine Möglichkeit also, Abgeordnete während der Legislatur­periode auszutauschen.

Die Vorstellung des freie­n Mandats geht zurück auf die Anfänge des Parlamentarismus und auf eine Zeit, in der Politik wesentlich stärker als Aufgabe politischer Akteure und nicht als jene politischer Parteien gesehen wurde (die erst im Entstehen begriffen waren). Das freie Mandat setzt voraus, dass die Gewählten um einiges klüger, rationaler, bedachter oder aber weiser seien als ihr­e WählerInnen. Aber ist das wirklich der Fall oder sind sie nicht vielmehr ein halbwegs repräsentativer Ausschnitt der Gesellschaft?

Parteien, nicht Personen

Wir wählen — bei Nationalratswahlen, bei Landtagswahlen, bei Gemeinderatswahlen — Parteien (oder Listen), die ihrerseits dann Personen in die entsprechenden Einrichtungen schicken. Und wenn jemand für die Partei X oder Y Abgeordneter wird, so kann wohl davon ausgegangen werden, dass er/sie sich mit den grundlegenden Positionierungen eben dieser Partei identifizieren kann. Dementsprechend vertreten die Abgeordneten die Position ihrer Partei (die meist auch der eigenen Position entspricht). Die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Kandidatur hängt stark von der Loyalität zur Partei ab. Die Chancen für eine Wiederwahl sind demgemäß rasch verwirkt, wenn er/sie sich gegen die Positionen der Partei stellt.

Der Nationalrat hat — nicht zuletzt aufgrund der allgemein verbreiteten Regulierungssucht — eine enorme Zahl an Gesetzen zu beschließen. Michael Graff, ehemals ÖVP-Generalsekretär, hatte vor mehr als 20 Jahren bereits betont, dass es für Abgeordnete aufgrund der Unmenge an Materia­l unmöglich sei, sämtliche Gesetzesvorschläge im Detail zu lesen bzw. zu kennen. Deshalb brauche es Arbeitsteilung. Und deshalb gibt es in allen Parteien Personen, die für bestimmte Bereiche zuständig sind. Wenn nun der Justizsprecher der Partei X die Parteilinie vorgibt, ist es nur logisch, dass die Abgeordneten der Partei X dieser Linie folgen — wie es logisch ist, dass die Abgeordneten der Partei Y der vorgegebenen Linie der Bildungssprecherin ihrer Partei vertrauen. Diese Arbeitsteilung ist ein weiteres Argument für die Fraktionsdisziplin.

Die institutionelle Gewaltenteilung eines John Locke oder eines Charles de Montesquieu, mit der Generationen in früheren Zeiten aufgewachsen sind, geht von einer strikten Trennung zwischen Legislative, Exekutive und Judikative aus. Dass diese Trennung zwischen Legislative und Exekutive nur in präsidentiellen Systemen, wie jenem der USA, deutlich ausgeprägt ist, daneben aber in parlamentarischen oder gemischten Systemen durch die temporäre Gewaltenteilung zwischen Parlamentsmehrheit und Parlamentsminderheit (bzw. zwischen Regierung und Opposition) abgelöst wurde, ist kein Kriterium von mehr oder weniger Demokratiequalität, sondern von historischen Entwicklungen, unterschiedlichen Präferenzen bzw. dem Abwägen von Vor- und Nachteilen.

Wenn eine Regierung relativ sicher sein will, nicht ständig einem möglichen Misstrauensvotum des Nationalrats ausgesetzt zu sein, muss sie sich auf ihre Abgeordneten verlassen können — auch das spricht für die Fraktionsdisziplin. Ein Misstrauensvotum kennt das politische System der USA nicht — und dort ist der Klubzwang (oder die Fraktionsdisziplin) wesentlich schwächer ausgeprägt als in Ländern wie Deutschland, Österreich oder Groß­britannien.

Starkes Parlament?

Zweifellos ist die Frage, wie der Parlamentarismus gestärkt werden könnte, nicht nur legitim, sondern immer wieder neu zu stellen bzw. zu diskutieren. Den einzelnen Abgeordneten bei Abstimmungen häufiger Entscheidungsfreiheit zu geben, wird den Parlamentarismus aber nicht wirklich stärken. Jene (aktuell vier) Abgeordneten, die tatsächlich frei von Parteizwang entscheiden könnten, weil sie eben keiner Partei (mehr) angehören und als wilde Abgeordnete mit Ablaufdatum Herbst 2017 im Nationalrat sitzen, haben bislang nicht wirklich von sich hören lassen bzw. auf sich aufmerksam gemacht. Und zwei von ihnen — Susanne Winter und Marcus Franz — sind eher wegen verschiedener Abstrusitäten und nicht wegen konstruktiver Beiträge in Erinnerung. Obwohl sie sich von ihrer Partei verabschiedet haben, bleiben die meisten wilden Abgeordneten — anders als Anton Türtscher — in der Regel bis zum Ablauf der Legislaturperiode im Nationalrat sitzen.

Effektive Kontrolle!

Ein starkes Parlament lebt von seinen Akteuren und Akteurinnen, und wenn wir uns die Listen der Abgeordneten der vergangenen Jahr­e ansehen, so werden wir so manche finden, die einen positiven Ruf bestätigen und vorbildhaft agieren. Leider aber gehen sie nur zu oft im Geheule jener unter, die genau das Gegenteil machen.

Ein starkes Parlament muss sich nicht auf Kosten der oder in Abgrenzung zur Regierung profilieren, sondern seine ureigene Aufgabe — Gesetzgebung und Kontrolle — möglichst effektiv erledigen. Das setzt zum einen Personen voraus, die kompromissfähig sind und konstruktiv arbeiten, zum anderen Personen, die die notwendigen Kompetenzen für einen funktionierenden Parlamentarismus mitbringen. Wenn aber, wie so oft in der österreichischen Politik, die einzige Kompetenz darin besteht, die Positionen der politischen Kontrahenten a priori abzuqualifizieren, weil sie eben von politischen Kontrahenten kommen, ist dies ein Zeichen dafür, dass viele immer noch nicht begriffen haben (oder nicht begreifen können), warum sie eigentlich Abgeordnete sind. Wer für ein starkes Parlament plädiert, muss vor allem auch für effektive Kontroll­mechanismen eintreten. Die Änderung der Modalitäten zur Einsetzung von Untersuchungsausschüssen 2014 war hier ein Schritt in Richtung Stärkung des Parlaments.

Bei all dem muss die Dualität zwischen Parlament und Regierung nicht unbedingt als Nullsummenspiel verstanden werden, sie könnte auch als Win-win-Situation begriffen werden.