Innsbruck, Wien – In der 1300-Seelen-Gemeinde Gries am Brenner verfolgt man die Diskussion über die Flüchtlingskrise in Italien und die Debatte über mögliche Grenzkontrollen ganz genau. „Irgendwie hat man schon das Gefühl, dass es ein gewisses Verwirrspiel gibt“, sagt Bürgermeister Karl Mühlsteiger. Entscheidend ist für ihn jedoch einzig und allein die Sicherheit der Bevölkerung. „Dafür ist mir jede Maßnahme recht, notfalls auch direkte Kontrollen am Grenzübergang“. Das sieht Mühlsteiger pragmatisch, obwohl er natürlich die Emotionen und Befürchtungen der Südtiroler ebenfalls verstehen könne.

Froh ist der Grieser Bürgermeister über die seit dem Vorjahr verstärkten Polizeikontrollen im Grenzbereich. „Das hat nicht nur das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung gesteigert, sondern zu einem sichtbaren Rückgang von illegalen Grenzübertritten geführt.“ Natürlich gebe es sie noch, „doch im Vorjahr kamen oft Gruppen über die Grenze und zogen durch die Ortschaften“, sagt Mühlsteiger. Ein neuralgischer Bereich sei der Bereich der Brennerbahn.

Gewissermaßen heikel war es am Donnerstag in der 500 Kilometer entfernten Bundeshauptstadt Wien. Mögliche Grenzkontrollen am Brennerpass und die Vorbereitungen des Bundesheers für den Assistenzeinsatz mit 750 Soldaten und vier Panzern haben wie im Vorjahr zu Rissen im Verhältnis von Rom und Wien geführt. Bereits vor seinem gestrigen Treffen mit seinem österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz hatte Italiens Außenminister Angelino Alfano versucht, die Spannungen abzubauen. Er lobte die Zusammenarbeit der Exekutive im Grenzbereich des Brenners und garantierte maximale Sicherheit auch in Zukunft. Trotz der massiven Anlandungen in Italien.

Ganz ausgeräumt konnten die unterschiedlichen Positionen am Donnerstag nicht werden, weil Kurz an der Botschaft festhält, den „Brenner zu schützen“, sollte Italien die Menschen weiterwinken. Kurz will Flüchtlinge und Migranten nahe den EU-­Außengrenzen stoppen, sie dort versorgen und zurückschicken. „Die Rettung im Mittelmeer darf nicht verbunden sein mit einem Ticket nach Mitteleuropa“, wiederholte er seinen Standpunkt.

Von einem Notstand will die italienische Regierung trotz der mehr als 90.000 Anlandungen an den Küsten nicht sprechen, vielmehr sollen laut Innenminister Marco Minitti die Unterkünfte für Migranten aufgestockt werden. Lediglich 3100 von rund 8000 Gemeinden in Italien haben Flüchtlinge aufgenommen, auch Südtirol übernimmt weitere 70 – siehe nebenstehender Artikel.

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach sich am Donnerstag einmal mehr für eine europäische Lösung aus. Die Situation sei zwar noch nicht akut alarmierend, aber „die Union wird nicht auf Dauer zuschauen können“, sagte er in den Vorarlberger Nachrichten. Die EU müsste noch heuer Schritte setzen. Sie sollte sich um die Situation in Libyen kümmern und mit den Regierungen in den afrikanischen Ländern verhandeln. (TT, pn)