Wien – Nach den Berichten über angebliche antisemitische Codes und Anspielungen durch den FPÖ-Politiker Johannes Hübner bei einem rechtsextremen Treffen in Deutschland hat Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) von der Bundespartei Konsequenzen gefordert. Anderenfalls könnten die Freiheitlichen kein Partner sein, erklärte er in Krone und Kurier (Samstagsausgaben).

Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern hatte Hübners Aussagen bereits verurteilt. Doskozil, der aus dem rot-blau regierten Burgenland stammt, erklärte dazu nun in der Krone: „Hier wurde klar eine Grenze überschritten. Jeder Form von Antisemitismus muss man entschieden entgegentreten. Ich erwarte mir von der Bundes-FPÖ eine Klarstellung und Distanzierung, aber auch Konsequenzen.“ Im Kurier betonte er ebenfalls: „Wenn es der FPÖ nicht gelingt, sich von Ewiggestrigen zu trennen, dann können sie kein Partner sein.“ Aus der FPÖ hatte es nach einem Gespräch zwischen Hübner und Generalsekretär Herbert Kickl geheißen, dass der Abgeordnete künftig in seiner Wortwahl vorsichtiger sein werde.

Auch ÖVP-Generalsekretärin Elisabeth Köstinger kritisierte Hübner. Eine Koalition der ÖVP mit der FPÖ, in der Hübner eine Funktion innehat, ist für sie demnach „absolut nicht vorstellbar. So etwas ist inakzeptabel“, betonte Köstinger in der Standard-Wochenendausgabe.

Antisemitische Anspielungen bei rechtem Kongress

Hübner, der außenpolitische Sprecher der FPÖ, soll laut Standard im Juni des Vorjahres bei einer Rede am Kongress der rechtsextremen Gesellschaft für freie Publizistik in Thüringen antisemitisch konnotierte Anspielungen fallen gelassen haben. Zum Schöpfer der österreichischen Verfassung, Hans Kelsen, soll Hübner im damals gesagt haben: „eigentlich Hans Kohn, aber er hat sich Kelsen genannt“. Der Kohn-Sager gilt laut Experten als „Running Gag“ unter Rechtsextremen und soll in Thüringen für Gelächter gesorgt haben.

Bundeskanzler Kern wurde von Hübner laut dem Standard-Bericht als „Friedrich-Torberg-Preisträger der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien“ bezeichnet – „exzellentest vernetzt in der Logenszene“. Auch Kern werde die „Umvolkung“ Österreichs nicht aufhalten, wird Hübner in seiner Rede „Massenzuwanderung nach Österreich“ zitiert. Und in Zeitungsberichten über die FPÖ würden immer wieder „sogenannte Holocaustüberlebende“ zu Wort kommen. Hübner weist die Vorwürfe zurück. (APA)