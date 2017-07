Innsbruck – „Leiden und Leidenschaft liegen eng beieinander.“ So beschreibt der grüne Klubchef im Landtag Gebi Mair die aktuelle Situation bei den Grünen. Und erstmals äußert sich mit Mair ein prominenter Tiroler Grüner zum Antreten des ehemaligen Grün-Mandatars Peter Pilz mit einer eigenen Liste bei der Nationalratswahl. Er verstehe es, dass es immer wieder gekränkte Menschen gebe, die ihr Lebenswerk nicht ausreichend gewürdigt sehen. „Ich finde Peter Pilz nach wie vor super, in seinen 31 Jahren im Parlament hat er Unglaubliches geleistet.“ Er, betont Mair, habe es deshalb als richtig empfunden, dass Pilz beim Bundeskongress in Linz noch einmal kandidiert habe. „Und ich habe ihn auch gewählt.“ Doch dann folgt Mairs große Einschränkung.

Denn gleichzeitig verweist Mair darauf, dass es nach 31 Jahren auch einmal Zeit sei, andere vorzulassen. „Sollte ich einmal 31 Jahre Abgeordneter sein, dann hoffe ich, dass mir irgendjemand sagt: ,Danke, Gebi, für die Super-Arbeit, aber lass jetzt einen Jungen ran.‘ Wie Pilz das mit sich vereinbart, muss er selbst wissen.“ Es sei von Pilz legitim zu sagen, ich probiere es alleine, weil er auch das Potenzial habe. Mair ist optimistisch, dass Pilz nicht nur im grünen Teich nach Wählern fischt, „sondern auch neue anspricht“.

Insgesamt befinden sich die Grünen laut Mair derzeit in einer nicht gerade einfachen Lage. „Irgendwann wird man sich in der Öffentlichkeit jedoch wieder auf Inhalte konzentrieren.“ Und das hätten die Grünen anzubieten: sachliche Angebote und Inhalte. Am Ende des Tages würde das bei Grünwählerinnen und -wählern zählen. Mair: „Es gilt aufzuzeigen, wo die Populisten sind und jene, wo nichts dahintersteckt. Da hoffe ich, dass die grüne Leidenschaft durchkommt.“

Mit Nationalrats-, Landtagswahl und dem Urnengang in der Stadt Innsbruck stehen die Grünen in Tirol vor großen Herausforderungen. Dass ÖVP-Chef und LH Günther Platter derzeit alle Koalitionsvarianten offenlässt, versteht Mair als aktueller Koalitionspartner: „Weil beide Möglichkeiten, Schwarz-Blau oder Schwarz-Grün, möglich sind. Die Grünen werden aber klar aufzeigen, wie es mit der Natur im Land ohne grüne Regierungsbeteiligung aussehen würde.“ Als Beispiele nennt er die Kalkkögel oder die notwendigen ökologischen Nachbesserungen für das Kraftwerks­projekt Sellrain-Silz. (pn)