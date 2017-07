Wien – Die Grünen setzen auf leistbare öffentliche Verkehrsmittel in ganz Österreich als Wahlkampfthema. Bundes­sprecherin Ingrid Felip­e spricht sich für ein „Österreich-Ticket“ aus. Dieses soll drei Euro pro Tag kosten – also 1095 Euro im Jahr.

Als Vorreiter nennt Felipe die Bundesländer Vorarlberg und Wien mit 365 Euro für ein­e Jahreskarte. Auch in Tirol gibt es seit 1. Juni ein für ein Jahr gültiges Ticket um 490 Euro. Grund für diese Forderung sei nicht nur die Entlastung für österreichische Bürger, sondern auch jene der Umwelt, sagt Felipe. Damit sollen die Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich reduziert werden. Um das Geforderte umzusetzen, „braucht man den Willen von allen“, sagt die Parteichefin.

Die Finanzierung sei kein großes Problem: Man brauche in Summe maximal 200 Millionen Euro, erklärt Grünen-Verkehrssprecher Georg Willi. In Tirol habe die Umstellung zehn Millionen Euro gekostet. „Es ist tatsächlich nicht so dramatisch, wie viele vermuten“, befindet Felipe.

Zudem solle Geld in den Ausbau der Schienen fließen, denn das „wichtigste Elektro­mobil ist die Bahn“, meint Willi. Dies soll auf Kosten der Asfinag möglich sein.

In Österreich seien 30 Prozent der Bahnen noch Diesel-betrieben. Willi fordert die ÖBB auf, „auch den Rest der Bahnen zu elektrisieren“, um „etwas gegen die Klimaerwärmung zu tun“.

Und er sagt: „Wir befinden uns am Beginn des Umbruchs des fossilen Zeitalters zu einem erneuerbaren Zeitalter.“ Nach Ansicht der Grünen sollen ab 2030 ausschließlich Elektroautos zugelassen werden dürfen. Zweifel daran lässt der Verkehrssprecher nicht zu. Es gebe unter anderem schon genügend Dachfläche für Photovoltaik in Österreich, um den gesamten Energiebedarf des Landes abzusichern.

Die Grünen seien die Einzigen, die die Klimaerwärmung wahrnehmen, urteilt Felipe. „Klimaschutz und Klima­erwärmung sind die große Herausforderung von Österreich.“ Und die Parteichefin gibt sich trotz neuer Konkurrenz durch die Liste des Ex-Grünen Peter Pilz zuversichtlich für die Wahl: „Es ist unsere Aufgabe und Pflicht, eine Alternative zum Rechtsruck aufzugreifen.“ (liwe)