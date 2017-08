Von Karin Leitner

Wien – Dass ein ÖVP-Chef „Durchgriffsrechte“ in der Partei wollte, war nicht neu. Dass er sie bekommen hat – auch noch statutarisch verbrieft –, ist es. Sebastian Kurz hat sich, als eine der Bedingungen dafür, dass er die Obmannschaft übernimmt, ausbedungen, die Liste für die Nationalrats- und die EU-Wahl zu besetzen. Bei den Landes- und den Regionalwahllisten muss es Einvernehmen mit ihm geben. Im Zweifel kann Kurz ein Veto einlegen. Einstimmig ist das am 1. Juli beim Parteitag gutgeheißen worden.

Beobachter waren schon damals gespannt, ob der Beifall zu diesen Vollmachten endet, wenn es ans Eingemachte geht – wenn die Listen erstellt werden. In der ÖVP gibt es ob ihrer Struktur – Bund, Länder, Bünde – traditionell Machtkämpfe um Einfluss und Personal.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet hat, ist das auch jetzt der Fall: in Tirol. Zuerst gab es Reibereien zwischen dem Wirtschafts- und dem Bauernbund, jetzt grollen die ÖAABler – weil „die Arbeitnehmervertretung nicht in einem der Bedeutung angemessenen und notwendigen Maß platziert worden ist“. Drei ÖAAB-Frauen haben ihre Kandidatur auf der Landesliste und den Regionalwahllisten zurückgezogen. Spitzenkandidatin ist, wie von Kurz gewollt, die vormalige, nun im Rollstuhl sitzende Stabhochspringerin Kira Grünberg. Hinter der Quereinsteigerin ist Wirtschaftsbund-Obmann Franz Hörl gereiht

Ist also alles beim Alten in der als neu postulierten ÖVP? Das sei es nicht, wird in der Bundespartei versichert: „Die Spitzenkandidatin ist eine gemeinsam gereifte Idee vom Parteiobmann und von Landeshauptmann Günther Platter. Es gab auch den einstimmigen Beschluss des Landesparteivorstands, dass Platter das Pouvoir hat, die Landesliste zu erstellen.“

Dass drei ÖAABlerinnen nun nicht antreten wollen, sei „bedauerlich, wir können zu ihren Beweggründen aber nichts sagen“, befindet ein ÖVP-Sprecher gegenüber der TT. Dass deren Rückzug auch wegen des „Reißverschlusssystems“ – abwechselnd Männer und Frauen auf den Listen – problematisch sei, wird bestritten: „Es wird ja entsprechend nachnominiert.“

Und dass auch in anderen Bundesländern Bündevertreter rebellieren, sei nicht zu befürchten: „Wir sehen dies­e Gefahr nicht.“ In die Regionalwahllisten mische sich der Bund auch nicht ein; diese seien in Niederösterreich, Oberösterreich, Kärnten und dem Burgenland bereits erstellt worden – friktionsfrei.