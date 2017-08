Wien – In einem aktuellen Heeres-Video über die Luftraumüberwachung sind zwar keine Eurofighter zu sehen, dafür erinnern die in einer grafischen Simulation gezeigten Jets an die möglichen Nachfolger F-16.

Das Video findet sich in einem Beitrag auf der Bundesheer-Homepage zu einem Besuch von Kanzler Christian Kern und Doskozil beim Radarbataillon in Salzburg vergangene Woche. Militär-Journalisten wollen in der Computersimulation Jets des Typs F-16 erkennen, der als ein Nachfolgemodell für den umstrittenen Eurofighter gilt.

Im Bundesheer weist man dies auf APA-Anfrage zurück: „Die grafische Simulation im Video ist eine rein symbolische Darstellung eines Abfangjägers und stellt keine bereits existierende Abfangjäger-Typenmodelle dar.“ Auf die Frage, warum im Video keine Eurofighter zu sehen sind, wurde nicht eingegangen. (APA)