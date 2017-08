Von Serdar Sahin

Wien – Ob Bürgermeister, Gemeinde- und Landesrat, Landeshauptmann, Abgeordneter oder Kanzler. Für Politiker gibt es (abgesehen vom Bundespräsidenten) kein Limit. Sie können jahrzehntelang amtieren, so lange, bis sie (oder ihre Parteien) abgewählt werden.

Der langjährige Ex-Grüne Peter Pilz etwa war 31 Jahre lang – mir kurzer Unterbrechung – Abgeordneter. Bei den Grünen ist er bekanntlich abgewählt worden – daraufhin gründete er eine Partei. Der Salzburger SPÖ-Bürgermeister Heinz Schaden ist über den Finanzskandal gestolpert; er musste nach 18 Jahren im Amt zurücktreten.

Beide aktuellen Fälle werfen die Frage auf: Sollte die Amtszeit von Politikern begrenzt werden? Um Korruption, Machtmissbrauch, Freunderlwirtschaft, Sesselkleberei oder auch nur Amtsmüdigkeit zu verhindern?

Man könne ruhig über das Thema reden – „das halte ich nicht für illegitim“, sagt Franz Fiedler, einstiger Präsident des Rechnungshofs, im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. „Denn ganz offen darüber diskutiert wurde nie.“ Aber: „Bevor man die Forderung erhebt, die Amtszeit von Politikern zu limitieren, sollte man sich über die Vor- und Nachteile im Klaren sein.“

Fiedler, der Ehrenpräsident von Transparency International Österreich ist, würde in einer solchen Debatte zwischen Abgeordneten und Amtsträgern der Exekutive – also Ministern, Landeshauptleuten, Landesräten und Bürgermeistern auf der anderen Seite – unterscheiden.

Bei Abgeordneten könne er sich eine Begrenzung der Amtszeit nicht vorstellen. „Das würde den Gepflogenheiten der großen Demokratien widersprechen“, befindet Fiedler. Zudem sieht er die Gefahr von Korruption hier kaum gegeben. Abgeordnete hätten ja „keine Verfügungsgewalt“.

Anders sei das bei einem Landeshauptmann, einem Landesrat oder einem Minister. „Der hat eine Verfügungsgewalt. Klar, er hat die Gesetze zu exekutieren.“ Man dürfe aber nicht verallgemeinern, betont Fiedler. Hier müsse eine „eingehende Diskussion darüber stattfinden, ob das sinnvoll ist oder nur ein „populistischer Vorschlag“. Sonst kann sich Fiedler das nicht vorstellen.

„Wir haben Landeshauptleute gehabt, die sehr lange im Amt und über jeden Tadel erhaben waren. Und wir haben andere hochrangige Politiker gehabt, die in relativ kurzer Zeit schon zumindest in den Verdacht gekommen sind, ihr Amt nicht ganz sauber ausgeübt zu haben“, zeigt Fiedler das Dilemma in der Causa auf.

Bisher besteht für ihn keine „unbedingte Notwendigkeit“, die Amtszeit von Politikern zu beschränken, „weil die Abwahl relativ leicht gegeben ist“. Zudem spricht er ein anderes Problem an: Bei einer solchen Limitierung würden fähige und erfahrene Leute ausgeschlossen werden. Als Beispiel nennt Fiedler den 30-jährigen ÖVP-Chef und Minister Sebastian Kurz. Wenn es eine Begrenzung auf etwa zwei Perioden geben würde, wäre er bald aus der Politik draußen – in seinem Fall also schon mit 40. „Das halte ich für problematisch.“