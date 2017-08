Von Serdar Sahin

Wien – Bis dato hat sich die frühere Höchstrichterin und nunmehrige NEOS-Kandidatin Irmgard Griss thematisch noch zurückgehalten. Jetzt äußert sie sich konkret zu einer Causa. Es geht um die Beschränkung der Amtszeit von Politikern. „Für mich überwiegen die Argumente für eine Begrenzung der Amtszeit von Politikern“, sagt Griss gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Dabei nimmt sie auch Abgeordnete nicht aus, wie es der frühere Rechnungshofpräsident Franz Fiedler kürzlich in der TT getan hat.

„Bei einem Listenwahlrecht – wie bei uns – spricht viel dafür, auch die Amtszeit von Abgeordneten zu beschränken“, befindet die ehemalige Präsidentschaftskandidatin. Wer sich ohnehin nicht um eine Wiederwahl bewerben könne, werde eher bereit sein, nach sachlichen Grundsätzen zu entscheiden, begründet sie ihr Ansinnen.

Zwar gebe es Argumente gegen eine limitierte Amtszeit – Erfahrung spiele dabei eine große Rolle. Aber die „Gefahr von Müdigkeit oder einer gewissen Verfilzung“ würden schwerer wiegen – und für eine Begrenzung sprechen.

So etwas gebe es ja schon, sagt Griss mit Blick auf das Amt des Bundes- und des Rechnungshofpräsidenten. Dort wie da gibt es eine Limitierung von zwölf Jahren: „Das hat seinen Grund: Damit will man verhindern, dass jemand durch das Schielen auf eine mögliche Wiederwahl nicht das tut, was im Sinne der Sache ist – also nicht so kontrolliert, wie es notwendig wäre, sondern gewisse Rücksichten nimmt.“

Griss spricht sich daher dafür aus, zu limitieren. „Ich denke, dass das sinnvoll ist. Wenn es extrem lange Amtszeiten sind – da reden wir von 20 oder 30 Jahren –, halte ich das keinesfalls für günstig.“

NEOS-Chef Matthias Strolz hatte das bereits gefordert; in der TT bekräftigt er dieses Begehren erneut. Für die Exekutive – also Politiker mit Regierungsfunktion – sollte die Amtszeit auf zwei Legislaturperioden beschränkt sein. „Uns geht es darum, Korruption vorzubeugen – und darum, dass Abhängigkeit und Machtfülle immer größer werden.“ Ein „tragisches Beispiel“ dafür ist für Strolz der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl. „Er hätte nach 15 Jahren gehen müssen. Ich denke, dass auch bei anderen Landeshauptleuten ein paar Jahre besser gewesen wären“, meint der NEOS-Chef in Richtung Niederösterreichs Ex-Landeschef Erwin Pröll (ÖVP). „Es ist ja nicht so, dass man die Politik verlassen muss.“ Das Limit sollte für eine Funktion gelten. Als Landespolitiker könnte man ja auf die nationale Ebene wechseln – oder umgekehrt.

Der Politologe Hubert Sickinger sieht das ähnlich. „Bei Landeshauptleuten, Mitgliedern der Bundes- und Landesregierung bin ich dafür, dass man die Funktion auf zwei Gesetzgebungsperioden beschränkt.“ Bei Parlamentariern könne man auch auf drei Perioden limitieren. Was nicht ausschließe, dass sie ein anderes politisches Amt annehmen. „Der Sinn einer Amtszeit-Begrenzung wäre nicht nur zwei Perioden in der Politik – da wäre ich dagegen.“ Was meint er damit? „Wenn jemand zwei Perioden im EU-Parlament ist und dann in den Nationalrat wechselt, bringt er ganz andere Erfahrungen mit.“