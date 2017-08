Innsbruck/Wien - Der Umbau der ÖVP unter Sebastian Kurz sorgt für einen Quereinsteiger-Boom bei der Volkspartei. Auffällig ist dabei, dass der neue Parteichef bislang vorzugsweise Frauen für die Spitzenpositionen sowohl im Bund als auch in den Ländern nominierte. Während in Tirol die erst 24-jährige Kira Grünberg die „Liste Kurz" in die Nationalratswahl führt, wurde in Vorarlberg die Moderatorin und Jungunternehmerin Martina Ess (37) am Montag zur Listenersten gekürt.

Kurz hatte angekündigt, dass man für die Bundesliste insgesamt 100 Personen nominieren werde, die bisher nie für die ÖVP auf Bundesebene angetreten seien, aber Erfahrung und besondere Expertise mitbrächten.

Bereits bei seiner ersten wichtigen Personalentscheidung Ende Mai setzte der junge Außen- und Integrationsminister auf Frauenpower. Elisabeth Köstinger, die langjährige Europamandatarin und Bauernbündlerin aus Kärnten, ist zwar alles andere als eine Quereinsteigerin. Aber ihre Bestellung zur ÖVP-Generalsekretärin setzte ein klares Signal in Richtung mehr Weiblichkeit der Partei.

Ähnliches gilt für Kurz' Stellvertreterinnen. Mit Bettina Glatz-Kremser, Barbara Eibinger-Miedl und Veronika Marte nominierte der ÖVP-Chef hier gleich drei Frauen für die vier vorgesehenen Ämter. Einziger männlicher Bundesparteiobmann-Stellvertreter ist der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer.

Neue Gesichter der ÖVP unter Kurz





Kira Grünberg (Listenerste Tirol / Behindertenpolitik)

Nach einem Trainingsunfall 2015 ist die ehemalige österreichische Stabhochsprung-Rekordhalterin an den Rollstuhl gefesselt. Für viele überraschend wurde die erst 24-Jährige in Tirol auf den ersten Listenplatz für die Nationalratswahl gehievt. Bundesweit steht sie auf dem zehnten Listenplatz und soll neue Behindertensprecherin der ÖVP werden. Ihre Nominierung sorgte für die ersten öffentlichen Irritationen in Kurz' „neuer Volkspartei", die auf Platz drei der Landesliste vorgesehene Bettina Ellinger zog ihre Kandidatur zurück. Auch zwei weitere „AABlerinnen" kündigten an, nicht zu kandidieren.

Martina Ess (Listenerste Vorarlberg)

Die Vorarlberger VP wird von zwei Newcomern in die Wahl geführt: Die frühere Lehrerin und jetzige Jungunternehmerin Martina Ess (37) ist Listenerste. Auf Platz 2 nominierte der Landesparteivorstand Montagabend den JVP-Obmann Raphael Wichtl (24). Ess, eine zweifache Mutter aus Feldkirch, ist als Jungunternehmerin im Bereich Moderation und Konzeptionsentwicklung tätig.

Maria Großbauer (Kultur)

Mit an Bord bei der „Liste Kurz" ist seit Mitte Juli auch Opernball-Organisatorin Maria Großbauer. Die ebenfalls 37-jährige Werbefachfrau, Musikerin und Autorin kandidiert bei der Wahl am 15. Oktober auf dem sechsten Listenplatz. Parteimitglied wird sie dafür nicht. Ob sie als Kulturministerin zur Verfügung stehe, ließ sie offen, zunächst würden nun die Wähler entscheiden. Großbauer ist die Tochter des ehemaligen Mitglieds der Wiener Philharmoniker, Karl Jeitler und kam dadurch früh mit dem Wiener Kulturbetrieb in Berührung. Erst im März 2016 wurde die Mutter eines dreijährigen Sohnes als neue Opernball-Organisatorin präsentiert.

Rudolf Taschner (Wissenschaft)

Kaum ein anderer Wissenschafter hat sich in den vergangenen Jahren so engagiert ausgerechnet der Vermittlung der ungeliebten Mathematik gewidmet wie Rudolf Taschner (64). Der Gründer des „math.space" und außerordentliche Professor an der Technischen Universität (TU) Wien darf nun am aussichtsreichen 7. Platz der ÖVP-Bundesliste mit einem Mandat im nächsten Nationalrat rechnen. Inhaltlich nahm Taschner immer wieder zu bildungspolitischen Themen Stellung. So ist er etwa ein Verfechter einer teilzentralen Matura, bei der die Hälfte der Aufgaben zentral und die andere vom jeweiligen Klassenlehrer vorgegeben wird.

Peter L. Eppinger (Sprecher)

Aus Funk und Fernsehen war Peter L. Eppinger den Österreichern bereits bekannt. Der langjährige Ö3-Moderator kündigte beim ORF und ist nun Gesicht und Stimme der Kurz-ÖVP. Eppinger kommuniziert für die „Neue Volkspartei" auf Social Media und koordiniert die „Bewegung" der Kurz-Unterstützer. Der Job als quasi „Testimonial" der Kurz-Bewegung ist ein bezahltes Engagement, die Gage ist ähnlich hoch wie jene, die Eppinger als Ö3-Moderator bezogen hat.

Efgani Dönmez (Integration)

Der ehemalige Grün-Politiker Efgani Dönmez wurde von Kurz als erster Nationalratswahl-Kandidat präsentiert. Der frühere Bundesrat erhielt Platz fünf auf der Bundesliste und wird für den Bereich Integration zuständig sein. Der in der Türkei geborene Dönmez saß von 2008 bis 2015 für die Grünen im Bundesrat. Danach wurde er von der oberösterreichischen Landesorganisation nicht mehr für einen Sitz in der Länderkammer nominiert. Die Partei verließ der 40-Jährige erst Ende Mai diesen Jahres.

Bettina Glatz-Kremsner (Bundesparteiobmann-Stellvertreterin)

Casinos-Vorständin Bettina Glatz-Kremsner (54) übte auch Aufsichtsratsmandate bei niederösterreichischen Landesunternehmen aus und leitete bei der Landtagswahl 2013 das Personenkomitee für Landeshauptmann Erwin Pröll („Initiative Niederösterreich"). Sie strebe kein Ministeramt an, sagte Glatz-Kremsner nach ihrer Kür Anfang Juli. Einen Interessenskonflikt zwischen ihrer Managerposition in einem teilstaatlichen Betrieb und ihrem neuen Amt in der Partei sieht Glatz-Kremsner nicht.

Barbara Eibinger-Miedl (Bundesparteiobmann-Stellvertreterin)

Erst im April wurde sie Nachfolgerin des zurückgetretenen steirischen Wirtschaftslandesrates Christian Buchmann, jetzt stieg Barbara Eibinger-Miedl (37) zur Kurz-Stellvertreterin auf. Von 2006 bis 2010 gehörte sie dem Bundesrat an, danach zog sie in den steirischen Landtag ein. Ab 2006 arbeitete sie als Projektmanagerin beim Studien- und Technologie Transfer Zentrum in Weiz bis sie 2011 in die elterliche Unternehmensgruppe Eibinger wechselte.

Veronika Marte (Bundesparteiobmann-Stellvertreterin)

Die 35-jährige Veronika Marte ist Sonderschulpädagogin und Stadträtin für Familie und Jugend in Bregenz. Sie wollte schon 2013 über den Wahlkreis Vorarlberg Nord in den Nationalrat einziehen, unterlag in einer Kampfabstimmung um den ersten Listenplatz aber dem Bauernbündler Norbert Sieber. Ihre politische Laufbahn begann sie bei der jungen ÖVP. Marte ist Obfrau des Vorarlberger Familienbundes.

Elisabeth Köstinger (ÖVP-Generalsekretärin)

Bereits eine langjährige Vertraute des ÖVP-Chefs ist im Vergleich zu den vorher genannten die neue Generalsekretärin Elisabeth Köstinger. Die Europamandatarin und Bauernbündlerin aus Kärnten übte schon hochrangige Funktionen in der Partei aus und war eine der Stellvertreterinnen Reinhold Mitterlehners - und als solche auch im verkleinerten Bundesparteivorstand vertreten. Den neuen Parteichef Sebastian Kurz kennt sie bestens. Sie zählt zum engsten Führungskreis und ist seine Vizevorsitzende in der Politischen Akademie der ÖVP. Köstinger gilt zudem als Anwärterin auf ein Ministeramt in einer neuen Regierung. Die 38-Jährige ist in den Sozialen Medien sehr aktiv. Neben ihrer Homepage, wo sie über ihre Tätigkeit im Europaparlament informiert, postet sie regelmäßig auf ihrer Facebook- und Twitter-Seite.