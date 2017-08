Von Denise Daum

Innsbruck – Von wegen Sommerpause. Heiß her ging es gestern Mittwoch schon in aller Herrgottsfrüh im Innsbrucker Gemeinderat. Auf dem Programm stand der Beschluss des Änderungsentwurfs zum Örtlichen Raumordnungskonzept im Bereich Arzl-Ost, um dadurch eine politische Altlast loszuwerden. Wie mehrfach berichtet, sollen Schwarzbauten aus den 70er-Jahren durch eine Baulandumlegung saniert werden. Das Verfahren dazu läuft bereits seit 2009.

Der Änderungsentwurf wurde mehrheitlich beschlossen, dagegen stimmten die Grünen und die FPÖ – naturgemäß aus unterschiedlichen Motiven. Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne) erklärte, nicht grundsätzlich gegen die Baulandumlegung zu sein. Denn: „Entweder wir kommen mit dem Bagger oder wir schaffen die Rechtsgrundlage, um die Schwarzbauten nachträglich zu sanieren.“ Die Grünen sprechen sich jedoch dafür aus, dass beim zukünftigen Bauland 100 Prozent geförderter bzw. förderungsnaher Wohnbau realisiert werden muss. Der vorliegende Beschluss sieht aber lediglich 75 Prozent vor.

StR Fritz verweist auf Erschließungskosten von rund zehn Millionen Euro, sollte es in Zukunft zu einer Baulandwidmung kommen. „Bei dieser Summe ist es doch nur recht und billig, dass dort geförderter Wohnbau entsteht.“ In Richtung FPÖ – die sich gegen eine „zwangsweise Widmung privater Grundflächen für den sozialen Wohnbau“ aussprach – erklärte Fritz, dass die Stadt niemandem etwas wegnehme. „Vielmehr verzehnfacht sich der Bodenwert. Die Grundbesitzer wollen aber eine Verdreißigfachung. Das spielt’s halt ned.“

Rudi Federspiel erklärte, dass die FPÖ kein Interesse an gefördertem Wohnbau für „Afghanen, Nordafrikaner und Tschetschenen“ habe. Vielmehr bräuchten „unsere Bürger“ Wohnungen.

Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer stellte zunächst klar, dass es keine Alternative zum Baulandumlegungsverfahren gebe: „Das ist kein Wunschprojekt der Stadtregierung. Aber ohne diesen Beschluss müssen wir die Häuser abreißen lassen.“

Sichtlich verärgert hat Oppitz-Plörer die Wortmeldung von Rudi Federspiel. „Interessant, dass ausgerechnet die ,soziale Heimatpartei‘ FPÖ in den vergangenen Jahren jedes Projekt abgelehnt hat, bei dem es um geförderten Wohnbau geht.“ Die Bürgermeisterin stellte außerdem klar, dass jemand mindestens fünf Jahre in Innsbruck gemeldet sein muss, um überhaupt erst auf die Warteliste für eine Stadtwohnung zu kommen. Das treffe wohl kaum „auf die Marokkaner zu, die du überall siehst“ – sagte sie in Richtung Rudi Federspiel.

Der Änderungsentwurf zum Örtlichen Raumordnungskonzept wird nun aufgelegt. Es ist davon auszugehen, dass einige Stellungnahmen dazu eingehen werden.

Beschlossen wurde im Übrigen auch die Erhöhung der Entschädigungszahlung für Wahlbeisitzer in Innsbruck. Haben diese an einer Schulung des Wahlamts teilgenommen, bekommen sie in Zukunft 70 Euro statt bislang 44.