Sicherheit

Terror: ÖVP beruft Nationalen Sicherheitsrat ein

Angesichts der jüngsten Anschläge in Barcelona und anderen Städten will die ÖVP den Sicherheitsrat einberufen. Einmal mehr soll das in Auftrag gegebene Sicherheitspaket debattiert werden, das Datenschützer scharf kritisieren.