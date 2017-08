Von Karin Leitner

Wien – Mitte Juli sind sie zuletzt in dieser Konstellation zusammengekommen. Rote und Schwarze haben damals den Wahltermin – 15. Oktober – fixiert. Nun sitzen die Noch-Koalitionäre wieder Seite an Seite im Kanzleramt.

Es ist Sommerministerrat. Bei diesem „wahlkampfet“ es schon sehr. Die SPÖ hat darauf gedrängt, die Pensionen für Kleinrentner stärker zu erhöhen als gesetzlich vorgesehen. Das solle schon in dieser Regierungssitzung fixiert werden. Die ÖVP hat darauf gedrängt, den Nationalen Sicherheitsrat einzuberufen, – „um die Sicherheitslage in Österreich angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen in Europa sowie Maßnahmen zu thematisieren“. Das solle schon in dieser Regierungssitzung fixiert werden.

Bevor diese beginnt, gibt es das obligate Ritual. Ein Minister nach dem anderen tritt vor die Presseleute. Der erste ist SPÖ-Mann Jörg Leichtfried, zuständig für Verkehrsagenden. Ihm folgt SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar. Integrationsminister Sebastian Kurz hat ihr vorgehalten, das „gute“ Islam-Gesetz schlecht zu exekutieren („Jedes Gesetz ist nur so stark wie die Vollziehung“). So gut ist dieses aus Duzdars Sicht nicht: „Es hat Schwächen.“ Nachzujustieren gelte es. Weitere Ressourcen seien nötig, um islamische Vereine, Schulen und Moscheen begutachten zu können; das damit befasste Kultusamt müsse mehr Personal bekommen.

Weiter geht es auf dem Polit-Laufsteg: SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid ist am Wort. Und jäh ein wenig irritiert. ÖVP-Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter geht hinter ihr vorbei – ruft winkend den Journalisten zu: „Griaß eich!“ Als dann drei weitere Minister – Wolfgang Sobotka, Wolfgang Brandstetter, Alois Stöger – und ein Klubobmann der Reihe nach kundgetan haben, was sie von diesem und jenem halten, ist Schluss mit Soli. Vorerst. Die Sitzung beginnt. Hernach gibt es wieder einen Einzelauftritt. SPÖ-Kanzler Christian Kern referiert. Anfangs nicht wie ein Regierungs-, sondern wie ein Parteichef. „Außergewöhnlich zufrieden“ sei er, sagt Kern. Nicht nur das höhere Pensionsplus gebe es ob des Wirkens der SPÖ, auch beim Pflegeregress-Aus und beim Beschäftigungsbonus habe sich diese durchgesetzt.

Warum überlässt die ÖVP Kern die Bühne? Warum steht der Vizekanzler nicht neben ihm? Weil dieser ein Solo bevorzugt. Kaum dass sich der Regierungschef verabschiedet hat, hält Brandstetter, der auch Justizminister ist, einen Saal weiter Hof. „Überrascht“ sei er – ob des Berichts zu islamischen Einrichtungen in Österreich, den Duzdar den koalitionären Kollegen bei ihrem Stelldichein vorgelegt hat. „Unglaublichen Mangel an Kooperationsbereitschaft“ von Islam-Vereinen ortet Brandstetter. „Da ist was schiefgegangen.“

Trotz der vielen Alleingänge an diesem Tag gibt es nicht nur Verbindendes bei den Pensionen. Die SPÖ heißt es gut, den Sicherheitsrat einzuberufen. Und Rot und Schwarz sind sich einig, dass das Islam-Gesetz verschärft werden muss. Ein Minister bilanziert via TT: „Wir haben mehr zustande gebracht als in so mancher wahlkampffreien Sitzung.“