Innsbruck – Künftig könnte es neben der Registrierkasse auch eine Pommes-Farbtabelle brauchen. Wie berichtet, sehen Tirols Wirte die nächste bürokratische Schikane auf sich zukommen. Die EU-Kommission will den wahrscheinlich krebserregenden Stoff Acrylamid in Frittiertem, Toastbrot und Co. eindämmen. ÖVP-Agrarminister Andrä Rupprechter sowie ÖVP-Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl haben sich bereits gegen die „Frittenpolizei“ aus Brüssel ausgesprochen. Auf EU-Ebene hatten allerdings im Juli die österreichischen Experten der Verordnung im zuständigen Ausschuss zugestimmt. 22 Länder segneten die EU-Verordnung ab, sechs enthielten sich der Stimme. SPÖ-Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner sieht im jetzt aufflackernden Widerstand vor allem ein Wahlkampfgetöse. „Mein Verständnis für Wahlkampf hat dort ein Ende, wo die Gesundheit der Menschen gefährdet ist“, meinte sie Richtung ÖVP.

In die Debatte schaltet sich nun auch die FPÖ ein. Nationalrat Gerald Hauser hat eine parlamentarische Anfrage zur „Pommes-Verordnung“ gemacht. Er will von Rendi-Wagner wissen, ob sie aufgrund der Proteste der Wirte die Verordnung verhindern werde, was für private Haushalte geplant sei und ob das Wiener Schnitzel auch unter die Verordnung falle? Hauser stimmt in den ÖVP-Chor ein. Auch er warnt vor „überschießender Bürokratie“. Der Gesetzesentwurf lässt Hauser den Kopf schütteln. „Bei Weißbrot soll die optimale Kombination aus Farbe und Acrylamidgehalt anhand von Farbtabellen ermittelt werden“, ärgert sich Hauser. Er will auch von Rendi-Wagner wissen, warum die österreichischen Experten der EU-Verordnung zugestimmt haben.

In der Praxis sorgt die Verordnung für unzählige Diskussionen und Ärger. Als „haarsträubend“ bezeichnet sie Gastronom Thomas Hackl, dessen Vater die Gastronomen in der Wirtschaftskammer vertritt. „Über das Wirtshaussterben braucht sich keiner mehr zu wundern“, meint Hackl. Man sei bereits von zu viel Bürokratie geplagt. „Wenn ich in Zukunft noch eine Farbtabelle brauche, um Pommes zu machen, glaube ich es überhaupt nicht mehr.“ Außerdem sei ungeklärt, wer die Kontrolle der Verordnung übernehmen solle. Sohn wie Vater sprechen sich gegen die Verordnung aus.

Die Debatte über Risiken durch Acrylamid läuft seit 2002, als schwedische Wissenschafter den Stoff in Lebensmitteln nachwiesen. Risiken können laut Gesundheitsexperten entstehen, wenn man regelmäßig höhere Mengen Acrylamid zu sich nimmt. Es entsteht bei 120 Grad. (aheu)