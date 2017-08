Von Carmen Baumgartner-Pötz

Saalfelden, Hochfilzen – Als der Black Hawk in den Sinkflug geht und sacht auf Moos und Geröll aufsetzt, sind die Scharfschützen in ihren steinfarbenen Tarnanzügen, die das Gelände sichern, kaum zu erkennen. Denn das Steinerne Meer oberhalb von Saalfelden heißt nicht umsonst so. Auch die Männer, die mit kompletter Kampfausrüstung in der Steilwand hängen, sieht man erst auf den zweiten Blick. Hier oben, in der Nähe des Riemannhauses, bildet das Kommando Gebirgskampf des Bundesheers Soldaten zu Alpin-Profis aus. Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) inspizierte die Truppe auf 2300 Metern Höhe – und hat sich dabei einen Einblick in den Einsatz im Gebirge verschafft.

Innerhalb Europas nimmt das Gebirgskampfzentrum eine Führungsrolle ein: Im Rahmen der Ausbildungskooperation „EU Pooling and Sharing Mountain Training Initiative“ werden auch Soldaten fremder Armeen ausgebildet: Im derzeitigen Lehrgang sind es vier US-Kadetten, zwei albanische Offiziere und ein deutscher Offizier.

In knapp zwei Stunden am Berg bekommt Doskozil zu sehen, was Soldaten am Berg können müssen: Sich trittsicher bewegen, in voller Montur, die bis zu 40 kg wiegt, abseilen – bei jeder Witterung. Auch die Bergung eines verletzten Piloten in Nähe zu einer Steilwand mit dem wendigen Alouette-Hubschrauber demonstrieren die Soldaten.

„Wir bekommen sehr viel tolles Feedback aus dem Ausland für unsere Ausbildung im hochalpinen Raum“, leitet Minister Doskozil seiner Truppe am Berg ein Lob weiter. „International sind wir ein wichtiger, verlässlicher Partner.“ Seit 2013 wird die Ausbildung der Hochgebirgsspezialisten zusammen mit der Deutschen Bundeswehr durchgeführt.