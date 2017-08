Von Karin Leitner

Wien – Auch wenn sie noch so heftig via Internet werben, Videos posten, twittern und facebooken – auf ein klassisches Wahlkampfmittel können die Parteien nicht verzichten: den direkten Kontakt mit Bürgern. Dazu bedarf es vieler Helferlein.

Die ÖVP hat – animiert von der 2008er-Kampagne des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama – in 32 der 39 heimischen Wahlkreise Quartier bezogen. 2000 Freiwillige, etliche davon bis dato politisch nicht aktiv, sind mit von der Partie. Sie rennen für Parteichef Sebastian Kurz. Von „Teamcoaches“ werden sie geleitet. 100.000 Unterstützungserklärungen haben die Aktivisten bereits gesammelt.

Kürzlich hat Kurz die Wiener Dependance besucht. Und sich bei seinen Fans bedankt: „Ich finde es toll, dass sich diese Menschen in ihrer Freizeit politisch engagieren und uns unterstützen.“

Auch die Roten sind vor Ort unterwegs. Bundesweit gibt es mehr als 100 Regional- bzw. Bezirksbüros. Rund 200 Leute werken hauptamtlich; 1900 promoten Spitzenkandidat Christian Kern unbezahlt. „Wir haben eine Dichte an Unterstützern in ganz Österreich, die es so noch nie gegeben hat. Wir decken damit 97 Prozent aller Gemeinden ab“, sagt SPÖ-Geschäftsführer Georg Niedermühlbichler. Und er beteuert, „sparsam“ wahlzukämpfen: „Deshalb steht der Türkontakt im Fokus.“ Schon 10.300 Haushalte seien besucht worden – bis zur Wahl am 15. Oktober solle an eine Million Tore geklopft werden. Bei diesen Visiten werde etwa gefragt, wie SPÖ-Begehren gewertet werden – jenes nach einem Mindestlohn, nach „mehr Polizisten auf der Straße und mehr Lehrern in ,Brennpunktschulen‘“, heißt es in der SPÖ.

Seit Anfang August wird auch telefoniert: Parteimitglieder werden gebeten, für Kern zu werben – und für den Wahlkampf zu spenden. Der Parteichef tourt seit 20. August mit einem Bus („Hier kommt der Aufschwung“) durch die Wahlkreise. In Kärnten, der Steiermark, Oberösterreich, Salzburg und dem Burgenland war er schon. In die Gänge kommen die Sozial­demokraten erst jetzt. Obwohl Kurz viel Zulauf hat – wenn auch noch nicht klar ist, wofür er abseits der Migrationspolitik steht –, waren sie mehr mit sich beschäftigt als mit Stimmenfang. Es gab Zwist ob der Strategie, der Kampagnenleiter kam abhanden. Dann das Malheur: Tal Silberstein, Ezzesgeber der Roten, wurde verhaftet. Er war seit Längerem im Visier der Justiz. Geldwäsche und Betrug werden ihm vorgehalten.

Alfred Gusenbauer, Ex-Parteichef und -kanzler, hat Silberstein einst für die SPÖ engagiert, er ist auch geschäftlich mit ihm verbunden. Für die Wiener SPÖ und die NEOS hat Silberstein ebenfalls gewerkt. Gusenbauer hat ihn Kern für diesen Wahlkampf empfohlen. Die Kooperation mit Silberstein ist beendet; Funktionäre sind nach wie vor irritiert – weil Gusenbauer noch immer für die Partei tätig ist: als Präsident der SPÖ-Bildungsakademie, als Vize der Sozialistischen Internationale. Sie drängen darauf, dass Gusenbauer davon lässt. Er schade der Partei – und deren Glaubwürdigkeit. Die SPÖ-Oberen äußern sich nicht zu dieser Causa.