Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – Als „Sicherheitsminister“ will ihn der burgenländische SPÖ-Chef und Landeshauptmann Hans Niessl im Nationalratswahlkampf positionieren. Auch wenn die linke Flanke in der SPÖ mit Hans Peter Doskozil nur eine überschaubare Freude hat: Der groß gewachsene Burgenländer wird bis zum Wahltag am 15. Oktober neben Bundeskanzler Christian Kern und Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner eine wichtige Rolle spielen.

Sein Ressort liefert ihm dafür mitunter eindrucksvolle Bilder. Erst letzte Woche besuchte Doskozil das Kommando Gebirgskampf bei Saalfelden, spektakuläre Vorführung auf über 2000 Metern inklusive. Danach durfte ein Besuch bei den Haflingern des Tragtierzentrums in Hochfilzen nicht fehlen. Riecht das nicht nach Wahlkampf? Nein, sagt Doskozil: „Es gehört zu den Aufgaben des jetzigen und auch des zukünftigen Verteidigungsministers, dass er auch bei der Truppe ist.“ Außerdem zeigten solche Besuche, welches Potenzial sein Ministerium hat. „Wir sind sehr stark vertreten im Forschungsbereich, haben etwa eine Lizenz für selbstfahrende militärische Fahrzeuge bekommen, um die zu testen.“ Er schätzt an seinem Ressort, dass man in vielen Bereichen „kein enges Korsett im Arbeiten hat“.

Beim Thema Sicherheit will Doskozil auch nicht vor dem Brenner haltmachen, Stichwort Grenzkontrollen: „Solange es mit den italienischen Kollegen funktioniert, solange die aufgegriffenen Personen zurückgenommen werden und solange die Zahl der Asylanträge bei uns vertretbar ist, so lange wird es keine Grenzkontrollen geben. Wenn sich aber Europa nicht bewegt, wenn wir merken, dass wir zum Puffer zwischen Italien und Deutschland werden, dann müssen und werden wir Grenzkontrollen einführen. Wann das notwendig ist, diese Beurteilung obliegt dem Innen- und dem Verteidigungsministerium.“

Es sei ihm durchaus klar, dass der Brenner aus seiner Historie heraus eine sehr sensible Grenze sei, aber: „Für viele Lebensbereiche – Soziales, Arbeitsmarkt, Gesundheit – ist Sicherheit die Grundlage. Die Menschen wollen nicht nur ein sicheres Gefühl, sondern auch objektive Sicherheit.“ Dass mit demonstrativen Einsätzen entlang der Brennerstrecke eine Unsicherheit in der Bevölkerung unnötig befeuert wird, glaubt der Minister nicht: Man müsse nur die Fakten auf den Tisch legen: „Laut IOM (weltweite Hilfsorganisation im Migrationsbereich, Anm.) sind in den nächsten Jahren bis zu 500.000 Menschen zur Flucht von Afrika nach Europa bereit. Da muss man sich einfach vorbereiten. Denn eines darf nicht mehr passieren: Dass Österreich, dass Europa so unvorbereitet in eine Situation geht wie 2015.“

Im anlaufenden Wahlkampf – aber auch abseits des Wahltags – müsse sich die SPÖ inhaltlich jetzt so positionieren, „dass die Menschen wissen, wozu und warum braucht es die SPÖ“, meint Doskozil im TT-Gespräch. Zu den Grundsätzen und Traditionen der Partei gehöre etwa, die Ausgewogenheit zwischen Arbeitnehmern und Sozialpartnern wieder zu finden. Aber auch dem Thema Sicherheit dürfe sich die SPÖ nicht verwehren, denn das sei der Bevölkerung ein Anliegen: „Wenn man als politische Partei Regierungsverantwortung will, Kanzlerpartei sein will, dann muss man Probleme aufgreifen und darf nicht aus ideologischen Gründen wegschauen. Diese Grundsätze muss die SPÖ verfolgen und glaubhaft darstellen“, erklärt Doskozil.