Von Karin Leitner

Wien — Es ist ein Debüt für den dieser Tage 31 Jahre alt Gewordenen. Erstmals sitzt Sebastian Kurz bei einem ORF-Sommergespräch einem Interviewer gegenüber. Seit dem Frühjahr befehligt er die ÖVP; sein Vorgänger Reinhold Mitterlehner hat im Mai politisch abgedankt. Kurz ließ daraufhin wissen, dass der Bund mit den Roten beendet sei. Die ÖVP modelte er nicht nur optisch um, er ließ sich auch Durchgriffsrechte verbriefen.

Zu Beginn des Gesprächs — in mitunter gereizter Stimmung — geht es in die Vergangenheit. Dass er die Machtübernahme in der ÖVP lange vorbereitet habe, bestreitet Kurz neuerlich. Auch ihn habe Mitterlehners Rücktritt überrascht. Und was seine Kompetenzbegehrlichkeiten anlangt: Er habe jahrelang erlebt, dass ÖVP-Obleuten Befugnisse verbal zugestanden worden seien. Gehabt hätten sie diese nicht. „Ich wusste sehr genau, was falsch läuft. Ich habe gesagt, ich mache es nur, wenn ich die Linie vorgeben kann. Das war hart."

Warum er das 250-seitige Wahlprogramm noch nicht vorlegt, will ORF-Mann Tarek Leitner wissen. Die drei Teile würden bewusst Stück für Stück präsentiert — damit nicht nur über Migrationspolitik geredet werde; „und der Rest geht unter", antwortet Kurz. Dabei war das sein bisheriges Kernthema. Erst dieser Tage hat er sich auch zu anderen Belangen geäußert. Das tut er jetzt ebenfalls: Die Steuer-und Abgabenquote müsse von 43 auf 40 Prozent runter; 14 Milliarden Euro seien einzusparen. Bei der Gegenfinanzierung bleibt Kurz vage: mehr Wirtschaftswachstum, weniger Förderungen. Und einmal mehr: „Flüchtlingsströme" müssten reduziert werden, ebenso einzudämmen sei „Zuwanderung in das Sozialsystem".

Zur Finanzierung des Wahlkampfes und die Großspenden für die ÖVP in diesem befragt, sagt Kurz: „Sobald man Spenden transparent macht, ist das ein Zeichen dafür, dass man nichts zu verbergen hat." Über eine Spendenobergrenze könne man sprechen.

Nun ein Blick in die Zukunft: Ist denkbar, dass SPÖ und ÖVP trotz der Animositäten wieder kooperieren? „Wir mauscheln nicht, versuchen nicht, etwas auszudealen." Seine Partei greife niemanden an, pflege einen neuen Stil.

Wie steht es mit einem erneuten Pakt? „Das muss man nach der Wahl beurteilen." Als er die Partei übernommen habe, sei ihm klar gewesen, dass er unter Rot-Schwarz nicht einen weiteren „Neuanfang" versuchen wolle: „Der Glaube war nicht da. Ich habe erlebt, dass man sich gegenseitig keine Erfolge gegönnt hat."

Dann eine Spitze gegen SPÖ-Chef Christian Kern. Als „überzeugter Demokrat" meine er, dass Koalitionschefs gewählt sein sollten: „Die letzten Regierungspolitiker, die in Spitzenfunktionen gewählt wurden, waren Faymann und Spindelegger."