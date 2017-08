Herr Bundeskanzler, wie optimistisch sind Sie, dass sich die Tiroler SPÖ vom Abwärtstrend wieder erholt hat?

Christian Kern: Die positive Stimmung ist wieder da. Es gibt eine neue Führung mit Elisabeth Blanik, das schlägt sich bereits vielversprechend nieder. Ich gehe davon aus, dass wir in Tirol zulegen werden. Auf den Kandidatenlisten gibt es viele neue Gesichter, mit vielen Jungen und Frauen. Das ist ein kräftiges Lebenszeichen.

Auch schon für die Nationalratswahl?

Kern: Absolut. Unser Ziel muss es sein, die Mandate auch im Westen auszubauen. Gleichzeitig gibt es natürlich ein langfristiges Vorhaben, dass wir in Tirol vielleicht einmal in die Nähe einer Mehrheit kommen können.

Was sagen Sie zu den Tiroler Olympia-Ambitionen?

Kern: Ich bin für eine Bewerbung, vorausgesetzt eine Mehrheit ist bei der Volksbefragung dafür. Nachhaltige und überschaubare Olympische Spiele, die wieder den Sport in den Vordergrund rücken und nicht den Gigantomanismus, können positiv für Tirol und Österreich sein.

Die ÖVP wirft der SPÖ eine Umgehung der Wahlkampffinanzierung vor und bringt eine Spende von Hans Peter Haselsteiner ins Spiel. Was sagen Sie dazu?

Kern: Das ist eine völlig an den Haaren herbeigezogene Unterstellung. Man wäre gut beraten, nicht Dirty Campaigning zu betreiben und dadurch die ganze Politik an sich zu diskreditieren. Ich habe dazu eine klare Meinung: Im Gegensatz zur VP, die Geld von Industriellen sammelt und sich so in deren Dienst stellt, haben wir die Spenden auf 20.000 Euro limitiert, weil ich nicht der Großindustrie und Spezialinteressen verpflichtet sein möchte. Dafür werden wir auch jeden Nachweis in der Öffentlichkeit erbringen. Deshalb ist es umso unverständlicher, dass hier von der ÖVP falsche Tatsachen und Behauptungen aufgestellt werden.

Was sagen Sie zu dem von FPÖ-Chef HC Strache veröffentlichten Papier, dass ÖVP-Obmann Kurz schon vor einem Jahr die Ablöse von Reinhold Mitterlehner vorbereitet hat?

Kern: Was in diesem Papier steht, kommt mir sehr bekannt vor. Wir haben mit Ex-VP-Chef und Vizekanzler Mitterlehner eine gute Achse gebildet und gegen vielfachen Widerstand Erfolge erzielt. Wir haben den Aufschwung geschafft. Tatsache ist, dass es sogar innerhalb der Regierung Quertreiber gab, die schon länger Neuwahlen vom Zaun brechen wollten.

Würden Sie die jetzt von Sebastian Kurz plötzlich vorgeschlagene Mehrwertsteuersenkung im Tourismus unterstützen?

Kern: Der Steuersatz von 13 Prozent auf Nächtigungen war Teil der Gegenfinanzierung für die Steuerreform. Da muss man seriös bleiben und kann nicht einfach ein Element davon herausziehen. Wenn man sich die heurigen Tourismuszahlen anschaut, so verzeichnen wir Rekordnächtigungen. Zu groß kann der negative Einfluss wegen der Mehrwertsteuer wohl nicht gewesen sein.

Das Interview führte Peter Nindler