Am 1. Juli 2018 wird Österreich den Vorsitz in der Europäischen Union übernehmen, vom 15. bis 31. August 2018 werden sich dann wieder 5800 Teilnehmer nach Alpbach in Bewegung setzen. Und ab Montag beginnen schon die Planungen für das nächste Jahr: Mehr packt die In- frastruktur nicht. Für den ehemaligen EU-Agrarkommissar und Forums-Präsidenten Franz Fischler ist es deshalb selbstverständlich, dass der österreichische Vorsitz in das Europäische Forum einfließen werde. „Aber Alpbach wird nicht das Parkett für die heimische Innenpolitik." „Diversity & Resilience" heißt das Generalthema, das sich nicht auf eine Übersetzung oder Begrifflichkeit reduzieren lässt: Breite und Vielfalt stehen auf der einen Seite, Stabilität, Belastbarkeit oder Anpassungsfähigkeit auf der anderen. Die Aufgabenstellung hört sich als Gegenentwurf zu den raschen politischen Antworten und Parolen an. Fischler bemüht die Biologie als Erklärungsversuch: „Wenn man Biotope studiert, zeigt sich, dass diese „je diverser, desto stabiler" sind, sagte Fischler. Und das in einer Welt, in der nicht nur das Wetter unbeständig und wechselhaft sei, sondern auch die Märkte oder die Politik.