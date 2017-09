Alpbach – Gestern ging das diesjährige Europäische Forum in Alpbach zu Ende, das auch vom beginnenden Nationalratswahlkampf gestreift wurde. Für Präsident Franz Fischler war das aber kein Drama, das Forum sei mit 5800 Teilnehmern ein erfolgreiches gewesen. Auch die Anzahl der verkauften Tickets konnte um elf Prozent gesteigert werden. Der Politik attestierte Fischler, insgesamt zu kurzfristig zu denken, lediglich von Wahltermin zu Wahltermin. Deshalb werde sie die großen Herausforderungen alleine nicht lösen können.

Im Zusammenhang mit dem nächstjährigen Forum, das in die Zeit des österreichischen EU-Vorsitzes in der zweiten Jahreshälfte 2018 fallen wird, kündigte Fischler bereits an, dass Alpbach wie heuer keine Bühne für die österreichische Innenpolitik sein werde. Mit Blick auf den aktuellen Wahlkampf hat der ehemalige ÖVP-Politiker und EU-Kommissar kein Verständnis für das Verteilen von Wahlzuckerln wie die Abschaffung des Pflegeregresses ohne klare Gegenfinanzierung oder die jetzt von VP-Chef Sebastian Kurz angekündigte Senkung des Steuersatzes auf Nächtigungen. „Es ist leider so, dass man sich in Österreich diesen Wahlkampfzuckerln nicht entziehen kann“, sagt Fischler und warnt vor Wahlzuckerln auf Zuruf.

Die viel diskutierte Wahlkampffinanzierung muss für Fischler transparent sein. Geheimnistuerei oder gar das Verschweigen gewisser Spenden seien inakzeptabel, fordert der Alpbach-Präsident eine konsequente Offenlegung. Alles andere würde der Wähler sicher abstrafen. (pn)

Mehr auf den Seiten 2, 3