Von Michael Sprenger

Wien – ÖVP-Kandidat Efgani Dönmez sorgte gehörig für Wirbel vor dem Abschluss der gestrigen ORF-Sommergespräche. Der Ex-Grüne auf der Bundesliste von Sebastian Kurz hatte dem Moderator Tarek Leitner mehrmals ein freundschaftliches Verhältnis zu Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern unterstellt. Die beiden sollen noch 2016 gemeinsame Familienurlaube verbracht haben, so Dönmez. Obwohl ORF und die SPÖ die Vorwürfe zurückwiesen, erneuerte Dönmez noch am Montag seine Vorwürfe.

Kern hatte diese Vorwürfe zum Beginn des Gesprächs mit einem Seitenhieb auf Kurz pariert. „Was wir beide ja nicht können, ist über gemeinsame Urlaube in meiner Kanzlerzeit zu diskutieren, die hat es ja bekanntlich nicht gegeben.“

Leitner ging darauf nicht weiter ein, begann hingegen sein Gespräch mit den Pannen im SPÖ-Wahlkampf und fragte, ob der Kanzler – als die Umfragen noch gut waren – auch an vorzeitige Neuwahlen gedacht habe. „Nein“, sagte der Kanzler: Seine Antwort, auch an die Parteifreunde, damals war: „Mit Österreich spielt man nicht.“

Rasch kam Leitner auf die FPÖ und damit auf die Koalitionsfrage zu sprechen. Der Kanzler wolle die FPÖ nicht kategorisch ausschließen, sehe aber im Augenblick die FPÖ nicht als Koalitionspartner.

Bei der Migrationspolitik pochte er auf eine europäische Lösung. Er sieht auch keinen Richtungskampf in seiner Partei. Er will auch nicht zwischen rechter und linker Flüchtlingspolitik unterscheiden. Er, Kern, stehe für eine „vernünftige Flüchtlingspolitik“. Es gehe ihm um Grenzschutz, er sei gegen Hetze. Er lehne Polarisierung ab. Ihm gehe es vielmehr um den Zusammenhalt in der Gesellschaft.

Er warb deshalb dafür, den österreichischen Weg abzusichern und fortzuschreiben. Deshalb sei er dafür, dass auch die Vermögenden stärker ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten. Er verteidigte deshalb die SPÖ-Forderung nach einer Erbschaftssteuer und einer Wertschöpfungsabgabe, um damit auch Pensionen, Bildungs- und Gesundheitssystem abzusichern. Er sei hingegen kein Freund des bedingungslosen Grundeinkommens.

Kritisiert wurde vom SPÖ-Vorsitzenden eine Entsolidarisierung. Da meint er auch das Verhalten einzelner Mitgliedsländer in der Europäischen Union. In der Sozialpolitik und Arbeitspolitik ebenso wie in der Migrationspolitik brauche es ein „Mehr an Europa“.