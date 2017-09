Innsbruck – An Selbstbewusstsein mangelt es Peter Pilz nicht. Zweistellig will er mit seiner neuen Liste bei der Nationalratswahl bundesweit werden, ein Mandat in Tirol erobern. „Das ist auch notwendig, um die Kontrolle im Parlament auszuüben und vielleicht eine Regierungsbeteiligung der FPÖ zu verhindern.“ Könnte er nicht ein ähnliches Schicksal wie Liste- Fritz-Gründer Fritz Dinkhauser erleiden, der 2008 ebenfalls gehypt wurde und letztlich nur 1,75 Prozent erreicht hat? „Ich bin ein bisschen etwas anderes als Dinkhauser“, verweist er auf 31 Jahre Parlamentserfahrung und Kampf gegen Korruption.

Daran knüpft auch sein Programm an und an soziale Gerechtigkeit. Proteststimmen will er gewinnen und in Tirol auch mit touristischen Themen punkten. Dafür steht seine Nummer eins, die Wiesinger Gemeinderätin, gelernte Schuhmacherin und Produktentwicklerin Maria Chelucci. Sie spricht sich wie die ÖVP für die Senkung des Steuersatzes bei Nächtigungen auf zehn Prozent aus, gegen billigen Massentourismus in den Bergen. „Hohe Abgaben und Lohnkosten führen außerdem zu einer Ausbeutung von Mensch und Natur.“ Warum kandidiert sie für die Liste Pilz? „Die Idee hinter einer unabhängigen Liste in Wiesing und der Liste Pilz ist dieselbe. Wir treten an gegen Machtmissbrauch und Korruption.“ Ehrlichkeit und Transparenz seien ihre Ziele.

Im Zusammenhang mit der Olympia-Volksbefragung wollen Pilz und Chelucci zuerst die Fakten sehen, wie die Nachhaltigkeit der Winterspiele garantiert werde. „Dannach werden wir eine Empfehlung abgeben.“ Die Fragestellung bezeichnet Chelucci allerdings als irritierend und suggestiv. „Dasist nicht seriös.“

Eine Kandidatur bei der Landtagswahl im Februar macht Pilz vom Ergebnis der Nationalratswahl abhängig. Seine ehemaligen grünen Mitstreiter aus Tirol, Berivan Aslan und Georg Willi, schätzt er nach wie vor. Bei den auch in Tirol diskutierten illegalen österreichisch-türkischen Doppelstaatsbürgerschaften – das Land prüft aktuell 1838 Verdachtsfälle – spricht sich Pilz für menschlich faire Lösungen aus. (pn)