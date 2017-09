Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – „Sag, wie hältst du es mit den Frauen?“, lautet eine der Gretchenfragen auch dieses Wahlkampfes. Derzeit ist nur ein knappes Drittel der Nationalratsabgeordneten (31,15 Prozent) weiblich, im neuen Parlament soll der Frauenanteil deutlich höher sein. Dafür setzt die SPÖ etwa auf ein strenges Reißverschlusssystem bei den Bundes- und Landeslisten. Auch die ÖVP hat das für ihre 100 Bundesbewerber so gehalten. Durcheinandergebracht werden könnte das theoretisch durch die Vorzugsstimmen, denen die Volkspartei unter Sebastian Kurz ein besonderes Gewicht gibt. Dafür haben die Schwarz-Türkisen in fünf von neun Bundesländern Spitzenkandidatinnen – wie etwa Kira Grünberg in Tirol, der bekanntlich Umweltminister Andrä Rupprechter (aus)weichen musste.

60 Prozent Frauenanteil: Das haben Grüne und KPÖ auf ihren Bundeslisten unter den ersten zehn Kandidaten geschafft. Bei den Freiheitlichen gibt es kein Reißverschluss­system, die erste Frau auf der blauen Bundesliste ist auf Platz vier Marlene Svazek (in Salzburg führt sie auch die Landesliste an).

Prominenter positionieren die anderen Parteien ihre Top-Frauen: Die Grünen verfügen mit der Tiroler LHStv. Ingrid Felipe (Bundessprecherin) und Ulrike Lunacek (Spitzenkandidatin) über eine weibliche Doppelspitze, auf ihr Konto geht auch der Plakatslogan „Sei ein Mann, wähl eine Frau“.

Die SPÖ positioniert Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner, nach Bundeskanzler Christian Kern auf Platz Zwei der Bundesliste gereiht, schon seit einiger Zeit als Wunderwaffe der Partei, für die es sogar einen Plan B gibt: Inhaltlich eloquent und sympathisch wird sie sogar als mögliche Nachfolgerin von Wiens Bürgermeister Michael Häupl gehandelt. Vorerst bleibt es aber beim Kern’schen Plan A: Heute präsentieren Kern und Rendi-Wagner bei einem Familienfest der Kinderfreunde Ottakring einen „Großen Plan für kleine Menschen“ zu einem kinder- und familienfreundlichen Österreich.

Auch die ÖVP hat, obwohl ganz auf Sebastian Kurz und seine „Bewegung“ zugeschnitten, ihre Spitzenfrau, die nahezu täglich medial präsent ist: Generalsekretärin Elisabeth Köstinger, Abgeordnete zum EU-Parlament aus Kärnten. Mit einer frauenpolitischen Aussage ließ Köstinger zu ihrem Amtsantritt in einem Krone-Interview aufhorchen: In ihrer Argumentation gegen eine Frauenquote meinte Köstinger, jede Frau solle selbst entscheiden können, ob sie Mutter sein wolle oder Vorstandsvorsitzende. Beides zu vereinen (wie es bei Männern geschehe), sei im ÖVP-Weltbild wohl nicht vorgesehen, wurde daraufhin in den sozialen Netzwerken von politischen Mitbewerbern geätzt.

Einen Paarlauf, auch auf Plakaten, legen die NEOS hin. Parteichef Matthias Strolz hat es geschafft, die frühere Höchstrichterin und Bundespräsidentschaftskandidatin Irmgard Griss an Bord zu holen, was in einer ziemlich sperrigen Listenbezeichnung endete: „NEOS – Das Neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung“. Damit wollen die Pinken nicht nur den Wiedereinzug ins Parlament, sondern auch ein zweistelliges Ergebnis schaffen. Mit Beate Meinl-Reisinger, der Wiener NEOS-Chefin, hat die Kleinpartei eine weitere prominente Frau nach Strolz und Griss auf Platz drei der Bundesliste. Die Liste von Peter Pilz hat unter den ersten zehn Kandidaten ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis. Keine realistischen Chancen auf einen Parlamentseinzug haben die Freie Liste Österreich mit Barbara Rosenkranz und die Weißen mit Isabella Heydarfadai als Spitzenkandidatinnen.