Von Peter Nindler

Mils bei Imst, Telfs, Innsbruck – Eine Kundgebung vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck liefert jene Bilder, die die Wahlkampfmanager ganz besonders hervorstreichen. Bereits der verstorbene FPÖ-Chef Jörg Haider nutzte die Altstadtkulisse mit dem Wahrzeichen der Landeshauptstadt für seine Botschaften. Meist wirbelten dann blaue Luftballons durch die Luft, gestern Abend stach Türkis hervor. Und wie seinerzeit Haider wird heute auch der Popstar der heimischen Politik und Hoffnungsträger der neuen türkisen Bewegung, Sebastian Kurz, inszeniert. Dafür ist der ehemalige Radiomoderator Peter L. Eppinger zuständig. Wie zuvor in der Trofana in Mils oder im Inntalcenter in Telfs schürte er die Neugierde und dehnte den Spannungsbogen. „Wenn wir da sind, ist Sebastian nicht mehr weit.“

Das „Kurz-Schauen“ lockte schließlich rund 2000 Besucher nach Innsbruck, rund 200 waren es in Telfs. Und der ÖVP-Kanzlerkandidat weiß, was er seinen Anhängern bieten muss: jugendliche Dynamik. Aber ist er mit seinen 31 Jahren nicht zu jung, um bereits eine Republik zu führen? „Man sollte endlich einmal die Jungen ranlassen“, sagt ein älterer Herr. Denn Friedrich hat kein Problem damit.

Kurz fühlt sich in der Menge wohl: ein Selfie da, ein Autogramm dort. Und immer lächeln. „Ab nächster Woche stehen mir 17 TV-Duelle bevor, dann ist es vorbei mit der Bundesländer-Tour“, bedauert er das Ende seiner persönlichen Roadshow durch Österreich. Der Telfer Bürgermeister Christian Härting hat für „den neuen Bundeskanzler“ eine Miniatur-Friedensglocke mitgebracht, dem aktuellen Kanzler Christian Kern hat er sie vor zwei Wochen überreicht. „Damit es wieder friedlicher wird in Wien“, wie Härting hofft.

Schließung der Balkanroute, Stopp der Zuwanderung „zu unserem Sozialsystem“ und Mut zu unbequemen Reformen: Kurz setzt auf seine Kernsätze und erntet beifallsbetonte Zustimmung. In die Menge mischt sich der Kaunertaler Bürgermeister Pepi Raich. Doppelt so alt wie Kurz und ein Urgestein in der Tiroler Volkspartei. „An Jahren jung, aber an Erfahrung reich“, attestiert er dem Außenminister. Das mit der Bewegung sieht er pragmatisch. Raich bezeichnet sich als ÖVPler, „die Volkspartei ist nicht neu und nicht alt“.

In Telfs, ja in Telfs, da war ja noch etwas. „Es war der erste Ort, den ich in Tirol als Obmann der Jungen Volkspartei besucht habe“, sagt Kurz. Aber nicht nur der ÖVP-Chef hatte am Dienstag im Inntalcenter ein Heimspiel, auch Fritz Kreiser. Der König unter den Autogramm-Jägern lugt aus der Menge hervor und wartet auf den richtigen Augenblick. Doch ein Fotoapparat kommt ihm in die Quere. Und schon macht es Klick und Kurz wird wieder einmal verewigt.

In Innsbruck wird es für Kurz wieder Zeit. Die Bühne gehört ihm, nachdem er zuvor wieder unzählige Hände geschüttelt hat. „Es läuft nicht so schlecht“, meint auch LH Günther Platter (VP). Er tritt Dienstag einen Schritt zurück, „unser Wahlkampf beginnt ja erst 2018“. Und die Frage nach dem Alter passt für ihn nicht zu Kurz. „Es ist die richtige Zeit für junge engagierte Menschen.“ Und flugs springt Kurz, jugendlich und dynamisch, auf seine Plattform, die ihm bereitet wird.