Von Michael Sprenger

Wien — Mit der kommenden Woche beginnt die entscheidende Phase des Wahlkampfs. Fünf Wochen ziehen noch ins Land, bevor am 15. Oktober einer der spannendsten Wahlkämpfe in der Zweiten Republik zu Ende geht.

Auch wenn zahlreiche Umfragen der ÖVP den ersten Platz vorhersagen, warnt Politikwissenschafter Univ.-Prof. Fritz Plasser davor zu glauben, dass die Wahl schon entschieden sei. „Bei 25 bis 30 Prozent aller Wahlberechtigten steht noch nicht fest, bei welcher Partei sie das Kreuz machen. Dieser hohe Anteil an Unentschlossenen ist keinesfalls ein Phänomen dieses Wahlkampfs. Dies erlebten wir bereits bei der vergangenen Nationalratswahl. Auch damals waren fünf Wochen vor der Wahl ein Viertel der Wähler noch unsicher, wen sie am 29. September 2013 wählen sollen", sagte Plasser.

In den nun noch verbleibenden Wochen kommt es zu einem sehr verdichteten Medien- und Fernsehwahlkampf. 21 Fernsehduelle zwischen den Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien wurden fixiert, drei so genannte Elefantenrunden mit allen fünf Spitzenkandidaten finden statt, zahlreiche Interviews in Privatsendern, im Hörfunk und in den Printmedien (bei denen dann auch die Spitzenkandidaten jener Parteien, die nicht im Nationalrat vertreten sind, zu Wort kommen) werden geführt.

Als einer der Höhepunkte findet am 15. September (Beginn 15 Uhr), also einen Monat vor der Wahl, die einzige Dreierkonfrontation zwischen Heinz-Christian Strache/FPÖ), Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) statt. Die Debatte zwischen den Kanzler-Kandidaten veranstalten die Bundesländerzeitungen (Oberösterreichische Nachrichten, Salzburger Nachrichten, Vorarlberger Nachrichten, Kleine Zeitung und die Tiroler Tageszeitung) sowie Die Presse. Die Konfrontation im Linzer Design-Center wird via Video-Livestream auf www.tt.com übertragen.

Analyse der Chefredakteure: Im Anschluss an die Dreierkonfrontation kommt es auf der Bühne zu einer Analyse durch die Chefredakteure der veranstaltenden Tageszeitung.

Video-Livestream: Die Dreierkonfrontation und die anschließende Analyse der Chefredakteure wird im Video-Livestream auf www.tt.com übertragen. Die Tiroler Tageszeitung wird zudem ausführlich über die Veranstaltung berichten.

Für die Parteien und ihre Spitzenkandidaten wird der Medienwahlkampf vor allem auf die Schar der Unent­schlossenen abgestimmt. „Diese Konfrontationen leisten für die Unentschlossenen eine wichtige Entscheidungshilfe. Sie können eine Festlegung auf eine Partei beschleunigen oder verunsichern", erläutert Plasser im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.

Welche Rolle spielen die Elefantenrunden dabei? Seiner Meinung nach haben die Schlussrunden mit allen Kandidaten („Elefantenrunde") zwar die höchste Zuschauerzahl aller Konfrontationen, sie bieten aber den einzelnen Akteuren „kaum mehr Chancen zu punkten". Anders bei den Zweierduellen. Hier können tatsächlich entscheidende Treffer gemacht werden. „Damit ist klar, dass die höchste Relevanz den drei Duellen Strache gegen Kern, Kurz gegen Strache und vor allem Kurz gegen Kern zugesprochen wird. Und hier vor allem die Konfrontationen im ORF, weil sie mit Abstand die meisten Zuschauer erreichen werden", fügte Plasser hinzu.

Doch hat die hierzulande herrschende Massivität dieses Fernsehwahlkampfs eine Schattenseite? „Zweifellos. Die Gefahr eines Overkills ist klar gegeben. Dieser könnte bei den Wählerinnen und Wählern zu einer Übersättigung führen", warnt Plasser.

Ein Blick nach Deutschland zeigt, dass ein Wahlkampf anders ablaufen kann. Der Bundestag in Berlin wird am 24. September gewählt. Also zwei Wochen vor der Nationalratswahl. In Deutschland gab es am vergangenen Sonntag das einzige TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem SPD-Herausforderer Martin Schulz. Die Konfrontation war eine gemeinsame Veranstaltung der beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF mit den Privatsendern ProSieben/Sat.1 und RTL. Ein zweites Fernsehduell scheiterte an Merkel, die nur für ein Duell ihre Zusage gab.

Ob Deutschland in dieser Frage für Österreich ein Vorbild sein könnte? „Ich würde jedenfalls für die Zukunft eine Redimensionierung des Fernsehwahlkampfs empfehlen. Ein oder zwei Duelle wären jedenfalls zu wenig. Denn die Konfrontationen sind für die Wählerschaft eine wichtige Informationsquelle. Aber die Verhältnisse in Österreich kennend, sind für mich gemeinsame Veranstaltungen der Privatsender mit dem ORF schwer vorstellbar, genauso wie ein freiwilliger Verzicht."