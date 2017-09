Von Carmen Baumgartner-Pötz

Wien – „Das ist offene Revolte“, „Eine hervorragende Möglichkeit, sachlich zu diskutieren“, „Ein peinliches Schmierentheater zwischen SPÖ-Hassvideos und Frontalkuscheln“ – von wegen, der Wahlkampf macht am Wochenende einmal kurz Verschnaufpause. Freitagabend und Samstag gingen die Wogen auf Twitter (wo sich extrem viele Journalisten, Berater und Politiker, die so genannte Twitterblase, versammeln) und via OTS hoch. Was war passiert? Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hatten dem Standard am Rande des informellen Treffens der EU-Außen- und Verteidigungsminister in Tallinn ein Interview gegeben. Gemeinsam. In der Hochphase des Wahlkampfs. Kann das ein Zufall sein? Oder gibt es bereits Avancen für eine neue große Koalition unter anderer Führung?

Inhaltlich passe zwischen die beiden Minister in der Flüchtlingspolitik kein Blatt, attestierte die Austria Presseagentur: Beide treten für eine restriktive Vorgangsweise ein und setzen auf Verfahrenszentren außerhalb der EU.

Das ist zwar inhaltlich nicht neu, überraschend ist aber durchaus ein Doppelinterview – angesichts der teilweise sehr feindseligen Stimmung im Wahlkampf. Dass Verteidigungsminister Doskozil immer wieder nachgesagt wird, im Fall einer saftigen SPÖ-Wahlschlappe am 15. Oktober die Partei übernehmen zu können, macht die Sache nicht weniger pikant. Es ist aber freilich kein Geheimnis, dass Doskozil im Wahlkampf als Experte für Sicherheit positioniert wird und diesen Themenflügel abdecken soll – zum einen intern, aber auch, um politischen Mitbewerbern das Feld nicht zu überlassen.

Nichtsdestotrotz teilte FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl via OTS eifrig aus: Kurz „kuschelt mit dem Verteidigungsminister und bereitet sich schon auf die Zeit nach dem Rücktritt von Christian Kern vor. Eine Neuauflage von Schwarz-Rot steht unmittelbar bevor“, ist sich der blaue Mastermind sicher.

Dabei kann von einer kuscheligen Stimmung zwischen den Noch-Koalitionspartnern keine Rede sein. So sah sich die SPÖ gestern neuerlich genötigt, sich von ihrem ehemaligen Berater Tal Silberstein zu distanzieren. Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler betonte, dass sie entgegen den neuerlichen Vorwürfen der ÖVP nicht für Dirty Campaigning stehe. Die Volkspartei krame vielmehr alte Konzepte von Silberstein aus dem Juni als vermeintlichen Beleg hervor. Dabei sei die Zusammenarbeit SPÖ-Silberstein seit Mitte August beendet.

Laut profil hat die SPÖ Anti-Sebastian-Kurz-Videos produzieren lassen. Nach Auskunft der Wiener Werbeagentur GGK MullenLowe seien diese nur für den internen Gebrauch in Fokus-Gruppen erstellt worden. Die SPÖ ortet jetzt „Datenklau“ und will rechtliche Mittel dagegen prüfen.