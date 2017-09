Wien – FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache pocht darauf, nach der Wahl mit der SPÖ keine Koalitionsgespräche führen zu wollen, solange diese nicht ihren Parteitagsbeschluss gegen eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen aufhebt. Das sorgt jetzt für Verstimmung in Teilen der SPÖ. „Die FPÖ schlägt so jetzt schon die Tür für Gespräche zu“, kritisiert der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Hans Niessl.

„Damit ist klar: Wenn die SPÖ am 15. Oktober nicht vorne ist, steht den Österreichern eine schwarz-blaue Regierung bevor. Mit massiven Steuergeschenken für Konzerne und Millionäre und Einsparungen bei den normalen Leuten“, meint Niessl. Straches Bedingung einer Aufhebung des Parteitagsbeschlusses mittels Urabstimmung in der SPÖ – diesmal vorgetragen in einem Standard-Interview – kann Niessl jedenfalls nicht nachvollziehen. „Diese Argumentation kann ich nicht verstehen. Wir haben einen Kriterienkatalog erarbeitet und sagen klar, dass wir nach der Wahl mit allen Parteien reden werden.“

Niessl führt im Burgenland eine rot-blaue Koalition an und gilt in der SPÖ als einer der prononciertesten Befürworter einer Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen. „Im Burgenland haben wir auch mit der FPÖ auf Augenhöhe Koalitionsverhandlungen geführt. Themenbezogenen und nachhaltig. Der Parteitagsbeschluss war nie ein Thema“, ruft Niessl in Erinnerung. „Im Gegenteil: Wir haben gemeinsam das bestmögliche Koalitionsabkommen für das Burgenland ausverhandelt und abgeschlossen. Jetzt zu sagen, zuerst die Urabstimmung – das halte ich für ein leicht durchschaubares parteipolitisches Manöver.“

Der Landeshauptmann vermutet, dass FPÖ und ÖVP bereits an einer Koalition für den Tag nach der Wahl arbeiten. „Man weiß gar nicht, wer von wem beim Wirtschaftsprogramm abgeschrieben hat. Wenn es darum geht, Konzerninteressen zu vertreten oder die Wohlhabenden zu verteidigen, sind sich Schwarz-Blau zu 100 Prozent einig.“ (APA, TT)