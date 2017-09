Von Michael Sprenger

Wien — Seit Montagabend hat der Medienwahlkampf an Fahrt aufgenommen. Den Auftakt der zahlreichen TV-Duelle gab es bei Puls 4. Unter der Leitung von Corinna Milborn traf Heinz-Christian Strache (FPÖ) mit NEOS-Chef Matthias Strolz zusammen. Strache hatte einen langen Abend, durfte gleich im Studio sitzen bleiben, denn im Anschluss an Strolz kam es zur Konfrontation mit Grünen-Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek.

Zum Auftakt versuchten beide Parteichefs, auf die Unterschiede hinzuweisen. „FPÖ steht für Abschottung, die NEOS für ein selbstbewusstes Österreich in Europa", sagte Strolz, der Strache eine kleine EU-Fahne für „seinen Schreibtisch" als Geschenk mitbrachte. Strache pochte auf eine starke FPÖ, denn nur so könne Rot-Schwarz verhindert werden — und überreichte dem NEOS-Chef einen Bonsai als Mitbringsel.

Video: Strolz attackiert Strache

Strolz warf er nach der Spitze gleich vor, sich seine Partei von Millionären wie Hans Peter Haselsteiner finanzieren zu lassen. Der pinke Konter: Die FPÖ treffe sich mit dubiosen Oligarchen in Russland.

Gab es noch Gemeinsames beim Wirtschaftsprogramm, war bei Integration der Widerspruch angesagt. Strache sprach sich für reine Sachleistungen für Asylwerber aus: „Geld erst nach fünf Jahren." Strolz zielt auf eine Residenzpflicht für Flüchtlinge ab. Zudem ist er für eine einheitliche Mindestsicherung. „Herr Strache erinnert mich immer an einen Brandmelder, der aber Spaß hat, wenn es brennt", so Strolz. Nein, er, sei ein „Problemmelder".

Video: "Was wäre so schlimm, wenn Strache in die Regierung kommt, Herr Strolz?"

Strolz versuchte, den Ideengebers abzugeben. „Ideen, die aber nicht realistisch sind", glaubt Strache.

Strache und Strolz nützten ihren Auftritt, um immer wieder Kanzler Christian Kern (SPÖ) und ÖVP-Chef Sebastian Kurz zu kritisieren.

Strache vs. Strolz: Thema Arbeitsmarkt

Beim zweiten Duell legte Lunacek den Klimawandel als Thema auf den Tisch (und überreichte Strache Kinokarten des neuen Al Gore-Films). Strache wollte den Klimawandel gar nicht leugnen, ihm gehe es um Umweltschutz im Lande. Er warf den Grünen „kalte Enteignung" vor, wenn sie ein Verbot von Dieselautos fordern. Lunacek widersprach. Sie will, dass die Autofirmen, die betrogen haben, diesen Schaden bezahlen müssen. Strache: "Was hat der kleine Mann davon?"

Lunacek vs. Strache: Was macht einen echten Österreicher aus?