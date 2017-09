Lienz – Gruppenbild mit Dame: So präsentiert sich die Bezirksliste der FPÖ für die Nationalratswahlen am 15. Oktober. Zwölf Namen stehen auf der Liste, mit Anna Zeiner ist nur eine Frau dabei. „Wir hätten gerne mehr Frauen“, sagt Landesparteiobmann Markus Abwerzger dazu. „Aber ich bin gegen Quotenfrauen“, meint wiederum Nationalratsabgeordneter Gerald Hauser (55). Hauser nimmt auf der Bezirksliste Platz eins ein, gefolgt vom Polizisten und Lienzer Gemeinderat Anton Raggl (51), Maler Dominik Schett (23) und Unteroffizier André Wibmer (25). Neue Gesichter sind die beiden 18-Jährigen Marcel Senfter, ein Lehrling, und der Postmitarbeiter Tobias Joas. Die „alte Garde“ vertreten Anna Zeiner (73), die seit 30 Jahren der FPÖ angehört (Platz elf) und Josef Blasisker (65), langjähriger Gemeinderat in Lienz (Platz zwölf).

Hauser, der auf der FPÖ-Landesliste auf Platz zwei kandidiert, ist zuversichtlich, seinen Platz im Parlament auch nach dem 15. Oktober zu behalten. Er will sich weiterhin besonders für den Tourismus engagieren. (co)