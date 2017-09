Reutte – Am Mittwoch hatte Tirols VP-Wirtschaftsbundchef Franz Hörl, der einen Tag durch das Außerfern tourte, in Reutte ins Café Steh geladen. Neben Bundesthemen war auch das VP-interne Vorzugsstimmensystem, welches einen Kandidaten schon ab sieben Prozent der Stimmen ganz nach vorne spülen kann, ein Thema. „Im Bezirk Reutte ist Christian Senn unser Kandidat“, erklärte Hörl. Auf die Nachfrage, ob damit Senn statt NR Elisabeth Pfurtscheller eine Vorzugsstimme gegeben werden solle, antwortete Hörl mit Ja. Dies gelte für das Außerfern, in Imst und Land­eck gebe es ja eigene Kandidaten des Wirtschaftsbundes. Hörl legte Wert auf die Feststellung, damit Pfurtschellers Leistungen nicht schmälern zu wollen. Auch WB-Bezirks­obmann Peter Müller streute Reuttes Kaufmannschaftsobmann Senn Rosen. Er sei stolz auf diesen „unglaublich engagierten Funktionär“. (hm)