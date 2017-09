Wien – 42 fixe Poller werden für Sicherheit am Ballhausplatz sorgen. Ihre Errichtung kostet 488.000 Euro - deutlich mehr als die Anti-Terror-Mauer, deren Bau nach Kritik in mehreren Medien gestoppt wurde. Die Poller werden ab morgen, Donnerstag, aufgestellt - und sollen am Nationalfeiertag fertig sein, wenn das Bundeskanzleramt zum Tag der offenen Tür lädt, berichtete ein Kanzleramtssprecher der APA.

Die ursprünglich geplanten fünf Mauer-Blöcke hätten nach den letzten Angaben der Bundesimmobiliengesellschaft 360.000 Euro gekostet. Nachdem der Beginn des Mauerbaus große Empörung hervorrief, verfügte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) den Baustopp. Am Montag einigten sich Kanzleramt und Präsidentschaftskanzlei, stattdessen Poller am Ballhausplatz aufzustellen. Heute, Mittwoch, wurde in einer Beamtensitzung unter Einbindung des Innenministeriums, der BIG, der Stadt Wien und der Baufirma die Details geklärt. (APA)