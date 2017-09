Von Kathrin Siller

Innsbruck — In Österreich sind knapp 6,4 Millionen Menschen wahlberechtigt. In Tirol dürfen laut Manfred Kaiser vom Fachbereich Statistik des Landes rund 535.000 der 746.153 Einwohner (Stichtag 1.1.2017) ihre Stimme abgeben. Aktiv wahlberechtigt ist, wer die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und am 15. Oktober 16 Jahre oder älter ist. Zugelassen sind auch Auswanderer, die als österreichische Staatsbürger einen Hauptwohnsitz im Ausland haben. Voraussetzung ist allerdings die Registrierung in der Wählerevidenzliste bei ihrer letzten Tiroler Heimatgemeinde.

Verlieren kann man sein Wahlrecht nur aufgrund einer gerichtlichen Verurteilung, nicht aber aufgrund einer gerichtlichen Verfügung. „Somit sind besachwalterte Personen vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen", sagt Alexander Marakovits, Pressesprecher des Innenministeriums.

Häftlinge dürfen auch wählen, allerdings mit Einschränkungen: Sitzen sie eine Haftstrafe ab, die länger als fünf Jahre dauert, sind sie von der Stimmabgabe nämlich ausgeschlossen. Bestimmte Straftaten, z. B. Delikte gegen den Staat oder das Verbotsgesetz, führen aber auch bei geringerem Strafrahmen zum Verlust des Wahlrechts.

In der Innsbrucker Justizanstalt mit ihren etwa 200 österreichischen Häftlingen ist Abteilungsinspektor Manfred Wille seit vielen Jahren für die Abwicklung der Stimmabgabe verantwortlich. Er hat bereits in allen Abteilungen Informationsblätter ausgehängt. „Der Insasse stellt bis 11. Oktober einformloses Ansuchen auf Ausstellung einer Wahlkarte. Ich leite den Antrag dann an das Stadtmagistrat oder die jeweilige Heimatgemeinde weiter." Am Wahltag macht der Häftling sein Kreuzerl in einem unbeobachteten Raum und übergibt das Kuvert samt Stimmzettel einer „fliegenden" Wahlbehörde. „Das politische Interesse ist allerdings gering", weiß Wille aus Erfahrung. „Bei der Bundespräsidentenwahl haben bloß neun Häftlinge abgestimmt."

Aber nicht nur Gefängnisinsassen geben ihre Stimme mittels einer Wahlkarte ab: Jeder, der nicht an seinem Hauptwohnsitz zur Urne gehen kann, hat die Möglichkeit, eine Wahlkarte anzufordern. Damit können diese Personen entweder die Briefwahl nützen, ein „fremdes" Wahllokal aufsuchen oder — z. B. auch bei Gehunfähigkeit — eine „fliegende" Wahlbehörde kommen lassen.